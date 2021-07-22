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≡ «Свалки Костаная». Нечем дышать из-за мусора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41997
«Свалки Костаная». Нечем дышать из-за мусора
Отправлено: 22.07.21 - 15:49
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О свалке рядом с домом № 110 по ул. Пролетарской сообщила «НГ» жительница Костаная Кристина ГЛЫВИНА.

- Здание заброшено, хозяин у него есть, продает его, но никак не реагирует на то, что возле него - настоящая свалка, - возмущается она.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
Re: «Свалки Костаная». Нечем дышать из-за мусора
Отправлено: 22.07.21 - 15:49
#1
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Цитата:
О свалке рядом с домом № 110 по ул. Пролетарской сообщила «НГ» жительница Костаная Кристина ГЛЫВИНА.

Источник:

Это здание на углу Пролетарская-Дулатова.Проезжаю там иногда.С боку вагончик стоит,в нем бомжи живут-отсюда и мусор.Цитата:
кирпичное здание с вывеской «Продам»
Источник:

Несколько лет он его продает,впрочем как и многие другие дома там.Цены на недвижимость заоблачные,т.к. рядом базар.
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