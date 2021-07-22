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О свалке рядом с домом № 110 по ул. Пролетарской сообщила «НГ» жительница Костаная Кристина ГЛЫВИНА.- Здание заброшено, хозяин у него есть, продает его, но никак не реагирует на то, что возле него - настоящая свалка, - возмущается она.