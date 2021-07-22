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≡ Виновные в неправильном хранении вакцин должны заплатить - депутаты НПК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41997
Виновные в неправильном хранении вакцин должны заплатить - депутаты НПК
Отправлено: 22.07.21 - 14:56
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Депутаты Народной партии Казахстана (НПК) потребовали расследовать ситуацию с неправильным хранением вакцин от коронавируса, о которой ранее рассказал Президент Касым-Жомарт Токаев.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
175
Re: Виновные в неправильном хранении вакцин должны заплатить -...
Отправлено: 22.07.21 - 14:56
#1
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Ну без этих клоунов бы в Минздраве и Генпрокуратуре бы никак не разобрались! :lol:
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
175
Виновные в неправильном хранении вакцин должны заплатить - депутаты НПК
Отправлено: 22.07.21 - 15:09
#2
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Самое большое количество депутатов с синдромом ИБД именно в этой партии.

Вот если бы они сами вскрыли этот гнойник с нарушениями условий хранения вакцин, преподнесли факты общественности, то есть избирателям, указали, что вот такой бардак влияет на эффективность иммунизации населения, а здоровье наших граждан прежде всего, тут да, понятно было бы.

А тут ну что это за цирк? Примазались к "решению" вопроса. На какого дурачка такая активность этой НПК рассчитана?

Если без них уже разобрались и вскрыли такие факты, наверное, уж дальше также без них разберутся с тем, как разгребать последствия и какие принимать меры. Если уж Президенту о таком явлении было доложено и им доведено об этом до казахстанцев. А тут НПК потребовало разбирательств))))

Такая псевдоактивность вызывает только лишь раздражение. Да и чего ждать от псевдооппозиции - политические кастраты и импотенты.

[Исправлено: Mr_negotive, 22.07.2021 - 15:12]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
492
Виновные в неправильном хранении вакцин должны заплатить - депутаты НПК
Отправлено: 22.07.21 - 15:38
#3
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Цитата:
Mr_negotive:
Да и чего ждать от псевдооппозиции

Простая массовка,эта"оппозиция".Не думаю,что там одни идиоты,просто они были созданы изображать таковых.На фоне таких ,кастраты и импотенты из партии луналикого бенамуки-выглядят намного презентабельнее.
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