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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42603 они порой не могут доехать до поликлиникиИсточник:

Цитата:могу еще темку в тему подкинуть, связанно с вышевписанным предложением))) Как вообще доехать до поликлиники № 1 доехать. С центра города туда только 7 автобус ходит. Вот это точно квест. Дождаться его - та еще жесть - минимум 1 час - это ненормально для больного человека. На маршруте 2-4 автобуса _ когда как. Как только поликлинику перевели в это здание - главврач божилась, что вопрос с автобусами реашется - вот-вот ждите и будет вам счастье. Ее уже нет - новый главврач. Вопросы задать нереально - сайт мертв, соответственно блог также (очень удобно). Если в свое время с разных концов города (а пациенты прикреплены со всех уголков города, официально - примерно центр города) на любом маршруте можно было без проблем приехать , то сейчас....Даже с закрепленной территории (ЦУМ, магазин "Океан" - самый быстрый вариант - доехать до рынка и пешком. Задавала вопрос: как бабульки/дедульки могут доехать, как человек в больном состоянии может доехать? Только при наличии личного транспорта (или у детей) или такси (особо не наездишься). Может журналисты поднимут этот вопрос - как добираться до поликлиники кроме 7 маршрута? Ведь до всех поликлиник остальных автобусы ходят часто и есть выбор - не проблема. А в данном случае - издевательство над людьми. Кстати, и сами сотрудники просто "счастливы" подобным условиям. Только они не могу возмущаться и что-то громко озвучивать - такие же смертные как и пациенты. Они в любом случае обязаны добраться до рабочего места вовремя - а каким образом - никого не волнует.