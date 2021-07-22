Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+34°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лига конференций УЕФА: «Тобол» сегодня дебютирует в новом официальном континентальном футбольном клубном турнире
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41992
Лига конференций УЕФА: «Тобол» сегодня дебютирует в новом официальном континентальном футбольном клубном турнире
Отправлено: 22.07.21 - 13:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня пройдут 54 первых матча второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. В этом турнире стартуют и три клуба из Казахстан, в том числе костанайский «Тобол».
Читать новость

С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
488
Re: Лига конференций УЕФА: «Тобол» сегодня дебютирует в новом...
Отправлено: 22.07.21 - 13:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Исполняющий обязанности главного тренера «Тобола» Александр Москаленко в опубликованном на сайте dalmatinskiportal.hr интервью отметил, что руководство клубы было бы удовлетворено любым благоприятным результатом матча в Сплите:
Источник:

Ну да, ну да))Руководство в принципе уже удовлетворено,баблишко-1,8млрд ждет распила.Новые лексусы,шубы женам,отдых на мальдивах.Чё б не сидеть в руководстве-котен в тепле,кругом пандемия,КРАСНАЯ зона,запреты,а футбалёры мячик гоняют,трудяги.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS