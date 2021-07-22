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≡ Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41992
Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ» попыталась помочь пенсионеру, чтобы решить проблему, угрожающую его жизни
Отправлено: 22.07.21 - 13:02
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85-летний костанаец Николай МАСЛОВ живет в доме № 1 во втором проезде ул. Лермонтова. Рядом с домом - старый тополь, который частично засыхает. Пенсионер не смог сам обратиться в «НГ», поэтому это сделал его знакомый, который прислал фотографии, иллюстрирующие проблему.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2461
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 13:02
#1
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Цитата:
А служба iKomek, которая, по идее, должна работать единым диспетчером для таких обращений костанайцев, ограничивается советами о том, куда дальше нужно обратиться.


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7608
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 13:04
#2
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Цитата:
и отправили... либо к газовикам, либо к электрикам.

Вспомнил квн и номер "чтобы открыть ларёк"

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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
488
Re: Сколько нужно человек, чтобы спилить дерево? - «НГ»...
Отправлено: 22.07.21 - 13:06
#3
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Цитата:
служба iKomek

Футболисты.
Вот кого надо в сборную.
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