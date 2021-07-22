Анализ на честность - Как корреспондент «НГ» медотвод в поликлинике получал
Отправлено: 22.07.21 - 11:59
Перед гражданами встал выбор: либо вакцинируйся любой доступной вакциной, либо каждую неделю сдавай ПЦР-тест, чтобы тебя не уволили. Но как быть тем, кому по медицинским показаниям прививаться нельзя? Читать новость
могу еще темку в тему подкинуть, связанно с вышевписанным предложением))) Как вообще доехать до поликлиники № 1 доехать. С центра города туда только 7 автобус ходит. Вот это точно квест. Дождаться его - та еще жесть - минимум 1 час - это ненормально для больного человека. На маршруте 2-4 автобуса _ когда как. Как только поликлинику перевели в это здание - главврач божилась, что вопрос с автобусами реашется - вот-вот ждите и будет вам счастье. Ее уже нет - новый главврач. Вопросы задать нереально - сайт мертв, соответственно блог также (очень удобно). Если в свое время с разных концов города (а пациенты прикреплены со всех уголков города, официально - примерно центр города) на любом маршруте можно было без проблем приехать , то сейчас....Даже с закрепленной территории (ЦУМ, магазин "Океан" - самый быстрый вариант - доехать до рынка и пешком. Задавала вопрос: как бабульки/дедульки могут доехать, как человек в больном состоянии может доехать? Только при наличии личного транспорта (или у детей) или такси (особо не наездишься). Может журналисты поднимут этот вопрос - как добираться до поликлиники кроме 7 маршрута? Ведь до всех поликлиник остальных автобусы ходят часто и есть выбор - не проблема. А в данном случае - издевательство над людьми. Кстати, и сами сотрудники просто "счастливы" подобным условиям. Только они не могу возмущаться и что-то громко озвучивать - такие же смертные как и пациенты. Они в любом случае обязаны добраться до рабочего места вовремя - а каким образом - никого не волнует.
Это Вы еще на УЗИ не пробовали записаться, там вообще как в прошлое вернулся. На третьем этаже сидит женщина с амбарной книгой и рулит записью. Записаться можно только в конце месяца и в течении 1-2 всё время расписано. Я говорю мне не срочно можно тогда еще через месяц? Нет, у нас графики в конце месяца известны, приходите в конце следующего месяца....
Рабинович в регистратуре поликлиники просит записать его в врачу ухо—глаз. Ему объясняют, что есть окулист, есть отоларинголог, а врачей ухо—глаз не бывает. — Но мне нужно! — настаивает Рабинович. — А на что вы, собственно, жалуетесь? — Я слышу одно, а вижу другое!
Сегодня утром в первую поликлинику ходил мой знакомый, инвалид второй группы. И получил методвод. Мы не ожидали, думали будут долго мурыжеть.
Здравый смысл должен присутствовать. Я не ВАКСЕР, и не "упёртый" антиваксер; считаю надо подходить к вакцинации с умом и с учётом особенностей организма. Детей нельзя вакцинировать, тем более американской. Сорос будет рад.
Зачем эти запреты, ограничения. Ранее читал в комментариях, надо стимулировать людей прививаться, стараться чтоб добровольно.
Сам получил первую прививку Спутником V 5 марта. Решил лучше добровольно, чем потом, принудительно заставят. И оказался прав.
Вакцинация всего человечества это огромный бизнес. Там вертятся большие деньги и большие люди. Это сродни продаже оружия и наркотиков. только в этом случае это биологическое оружие. Мы на пороге войны, только тактика боя и оружие поменялось.
Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать