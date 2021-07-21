Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+34°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Минздраве назвали категории медиков, которые получат доплаты за вредность вместо отменяемых с 1 октября надбавок
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41992
В Минздраве назвали категории медиков, которые получат доплаты за вредность вместо отменяемых с 1 октября надбавок
Отправлено: 21.07.21 - 18:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минздрав опубликовал проект приказа об отмене с 1 октября надбавок для медработников, задействованных в борьбе c пандемией Covid-19. С 1 августа предлагается снизить размеры существующих надбавок на 50%.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22232
Re: В Минздраве назвали категории медиков, которые получат...
Отправлено: 21.07.21 - 18:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снова деньги - кончились?... :lol: ;-)
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
670
Re: В Минздраве назвали категории медиков, которые получат...
Отправлено: 21.07.21 - 18:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
врачи-паталогоанатомы

:lol:
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
488
Re: В Минздраве назвали категории медиков, которые получат...
Отправлено: 22.07.21 - 08:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 октября эти надбавки выплачиваться не будут.

Источник: [/quot
Акша жок,но вы держитесь :lol:
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1350
Re: В Минздраве назвали категории медиков, которые получат...
Отправлено: 22.07.21 - 12:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирус становится в один ряд со всеми другими болячками, раз отменяют доплаты.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS