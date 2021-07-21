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≡ Спастись от жары: способы охладить квартиру
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41987
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 21.07.21 - 11:35
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Сплит-система — не единственный способ охладить помещение в жаркую летнюю погоду. Эксперты «Е-каталог» подготовили практические советы, которые помогут перенести температурные рекорды с комфортом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11256
Re: Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 21.07.21 - 11:35
#1
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Я конечно извиняюсь, что лезу в рекламную статью, но блин наполнить ванную водой со льдом это зашкавар. При производстве любого количества льда выделится больше тепла, чем потом этот лед сможет поглотить при таянии. Если бы лед был привозной, да еще и бесплатный, тогда другой вопрос. Но греть кухню морозильной камерой, чтобы охладить ванную - сомнительное удовольствие. Потрогайте заднюю стенку холодильника, и закройте нафик дверь на кухню :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11256
Re: Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 21.07.21 - 11:40
#2
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Любое охлаждение водой (или льдом) надо проводить только строго контролируя влажность воздуха. Если она ниже 40, то прям рекомендую. Если выше 60 то не желательно, потом появится плесень, болезни. В домах на земле и в панельных многоэтажках влажность воздуха разная, поэтому единого совета не будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11256
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 21.07.21 - 11:48
#3
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Теперь про подушки и накопление тепла. Есть блин такое слово теплоемкость. Есть теплопроводность. Примером может быть вода и бетон. Но блин подушка тут вообще не в тему, ибо это теплоизолятор с маленькой теплопроводность и теплоемкостью.

PS: не парьте мозги, покупайте спит систему, а еще лучше если зима-лето, с обогревом. На крайний случай - оконный кондей. Насчет переносного у меня есть сомнения пока, сам не пользовался.

[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 11:49]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1201
Re: Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 22.07.21 - 10:43
#4
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Цитата:
maxsaf:
покупайте сплит систему


+ система приточной вентиляции с фильтрами
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11256
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 22.07.21 - 10:54
#5
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Цитата:
Тот самый:
+ система приточной вентиляции с фильтрами

Вентиляция наверное подороже выйдет. Особенно в плане стоимости владения, если отопление не имеет фиксированной цены. То есть топил топил, включил вентиляцию - и часть тепла улетела. Охлаждал охлаждал, включил вентиляцию и запустил лишнее тепло. Влажность и вентиляция - отдельная тема - нужно знать какая температура и влажность внутри, какая температура и влажность снаружи, чтобы прикинуть, в какую сторону она в итоге изменится. Для уменьшения теплопотерь на вентиляции теплообменник нужен. Короче, заморочек выше крыши, знаю о чем говорю. У меня в доме есть и сплит система, и вентиляция с теплообменником.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2460
Спастись от жары: способы охладить квартиру
Отправлено: 22.07.21 - 11:12
#6
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