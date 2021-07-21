416 млн тенге на сбое программы - Предпринимателю грозит 9 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере
Отправлено: 21.07.21 - 19:58
Финансовый директор ТОО «ОМ-Трейдинг» Виктор ФЕДИН обвиняется в том, что совершил кражу со счетов КФ АО «Альфа-Банк». Согласно материалам дела, кража стала возможной из-за сбоя компьютерной программы банка, который предприниматель и сам поначалу не заметил Читать новость
В обвинительном акте нет ни одной фамилии, ни одного номера счета, на который Федин перечислял деньги, - заявил Геращенко. - Государственный обвинитель не смог выяснить и раскрыть даже схему хищения средств. Зато достоверно установлено, что в банке произошел сбой. И это полностью подтвердили сотрудники «Альфа-Банка». Получается, что денежные средства оказались у Федина случайно. Но сделал ли банк это намеренно или в результате технической ошибки, никто даже не исследовал. В ходе следствия установлена вина сотрудников банка, хотя руководство банка отказывается это признать. Источник:
Получается,сотрудники банка,могли сами организовать такие махинации ,благодаря сбою программы.Прокурор!,очевидно,что дело- тяп ляп. Надеюсь Федин не станет "козлом отпущения",и очередной работник фемиды или его сындочь не будут ездить на новом лексусе или камри.
peshexod: суд не хочет отправить дело на дорасследование?
А вот 27 числа и узнаем, что там хочет и считает суд. Вангую, никакого доследования. Просто переквалифицирует суд дело с применением закона о менее тяжком преступлении. И всё.
На счёт кражи тут вилами по воде. Но состав, к сожалению, виднеется...
Скорее всего, тут что-то из раздела УК РК "уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи". Например, неправомерный доступ в информационную систему, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (с квалифицирующими признаками по ч. 3 ст. 205 УК - до двух лет лишения свободы максимально, или альтернатива - штраф, исправительные работы, общественные работы или ограничение свободы).
Или неправомерная модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (с квалифицирующими признаками по ч. 3 ст. 206 УК - лишение свободы от трёх до семи лет без альтернативных видов наказания).
Mr_negotive: Просто переквалифицирует суд дело с применением закона о менее тяжком преступлении.
Не справедливо получается Сотрудники банка допустили сбой,умышленно или по недоразумению.Есть вероятность их причастности,тк они имеют доступ к системе. На фоне всепоглащающего воровства и взяточничества чиновников-недоверия к фемиде больше,чем веры вто,что этот Федин -виновен.
А почему не привлекают к ответственности программистов, написавших этот кривой софт? Логично же, что они тоже соучастники кражи. Службу безопасности банка привлеките - 2 недели не замечали сбоя, тоже соучастники кражи.
Должно быть соглашение: он возвращает чужие деньги - банк снимает претензии. Со счетов банка денег он не крал, все эти деньги были на его счету.
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