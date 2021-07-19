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Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41987
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1354
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 19:52
вот это холивар! читал комментарии взахлеб!
многие привитые лукавят и не были сейчас уколоты до сих пор, пока не начали через работодателей продавливать не допуск, а теперь пяткой себя бьют что за вакцинацию были добровольно
многие привитые лукавят и не были сейчас уколоты до сих пор, пока не начали через работодателей продавливать не допуск, а теперь пяткой себя бьют что за вакцинацию были добровольно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1828
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 23:12
Цитата:
А нужны вам чьи то ответы?!
Вы, сдается, все уже решили. Ровно по тем же соображениям, что и другим пеняете. Потому что решили! И за себя, и за привитых!
Цитата:
Точно также, а вы реально ждёте конкретики? Почитайте выше, соображений приведено более чем достаточно. Но вы же их в упор не видите. Вы все уже решили для себя
Только вот, ребятки сейчас решать ",для себя и за себя" не получится. Нужна коллективная безопасность. И игры в демократию пора кончать. Поэтому запасаемся поп-корном, все интересное для вас только начинается.
lavprof:
А нужны вам чьи то ответы?!
Вы, сдается, все уже решили. Ровно по тем же соображениям, что и другим пеняете. Потому что решили! И за себя, и за привитых!
Цитата:
5555:
Точно также, а вы реально ждёте конкретики? Почитайте выше, соображений приведено более чем достаточно. Но вы же их в упор не видите. Вы все уже решили для себя
Только вот, ребятки сейчас решать ",для себя и за себя" не получится. Нужна коллективная безопасность. И игры в демократию пора кончать. Поэтому запасаемся поп-корном, все интересное для вас только начинается.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 00:25
Цитата:
Потомучто
Ответ такой же как и вопрос в сути))
Если человек жизнь прошел до середины и до сих пор не понял что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО то как такому человеку всерьез что-то обьеснить можно?
5555:
Вопрос то простой: почему заставляют всех вакцинироваться
Вопрос то простой: почему заставляют всех вакцинироваться
Потомучто
Ответ такой же как и вопрос в сути))
Если человек жизнь прошел до середины и до сих пор не понял что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО то как такому человеку всерьез что-то обьеснить можно?
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 00:26
Цитата:
Ой бай)) а можно мы чуть попозже испугаемся, а то сейчас некогда)))
Что вы так переживаете, я не пойму, если все будут привиты, то и мандражировать прекращайте, ждите 100 % - ой вакцинации населения. И свято в это уверуйте) Раз привитые сказали, значиЦЦа так и будет))) Смысл тут писать)))))
все интересное для вас только начинается
Ой бай)) а можно мы чуть попозже испугаемся, а то сейчас некогда)))
Что вы так переживаете, я не пойму, если все будут привиты, то и мандражировать прекращайте, ждите 100 % - ой вакцинации населения. И свято в это уверуйте) Раз привитые сказали, значиЦЦа так и будет))) Смысл тут писать)))))
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 00:36
43 год
Вермахт подтягивается к Курску
И тут толпа упертых: Слушайте! Ну объясните! Ну зачем нам идти на фронт? записывают якобы в добровольцы а по факту заставляют всех! Ну что это? Все добровольно,ты там станешь героем говорят а если погиб сам виноват
Ну вот что это ??
Яяяяя не понимаю......
Я хочу чтобы мне сел комиссар напротив и все растолдычил! Мы ребяты темные костромские ребяты,топор да делянка наша жизнь а тут фронты какита,вимтовки новые,мы энтого не знаем
Ты нам дело кажи! А мы ужо сами дотумекаем,кудыть то ети... этих ненцев хнать та!! И без ваших вимтовок!!!
Вермахт подтягивается к Курску
И тут толпа упертых: Слушайте! Ну объясните! Ну зачем нам идти на фронт? записывают якобы в добровольцы а по факту заставляют всех! Ну что это? Все добровольно,ты там станешь героем говорят а если погиб сам виноват
Ну вот что это ??
Яяяяя не понимаю......
Я хочу чтобы мне сел комиссар напротив и все растолдычил! Мы ребяты темные костромские ребяты,топор да делянка наша жизнь а тут фронты какита,вимтовки новые,мы энтого не знаем
Ты нам дело кажи! А мы ужо сами дотумекаем,кудыть то ети... этих ненцев хнать та!! И без ваших вимтовок!!!
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 21.07.21 - 09:49
Цитата:
Да, нужны. Хочется конкретики в подобных вопросах, основанной на конкретных данных, а не предположений.
Горожанин_kst:
А нужны вам чьи то ответы?!
А нужны вам чьи то ответы?!
Да, нужны. Хочется конкретики в подобных вопросах, основанной на конкретных данных, а не предположений.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 19:32
Цитата:
Цитата:
Ой) кому то не совсем эффективная вакцина досталась, надо же.
В некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.
Цитата:
В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия", - сказал Президент на совещании по эпидемиологической ситуации.
Ой) кому то не совсем эффективная вакцина досталась, надо же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7353
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 19:48
Цитата:
В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия", - сказал Президент на совещании по эпидемиологической ситуации.
Странно а почему не ликвидировали некондит, как это в мире делается?
И виновных наказать. М это слова президента?
В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия", - сказал Президент на совещании по эпидемиологической ситуации.
Странно а почему не ликвидировали некондит, как это в мире делается?
И виновных наказать. М это слова президента?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7606
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 22:24
Цитата:
И эти люди еще замахнулись на Пфайзер с условиями хранения в -70 градусов.
Умора... Хотя нет, еще одна кормушка по распилу бюджета появится... на морозильники.
Ощущение, что работа власти в том и заключается, чтобы ежемесячно придумывать новый способ освоить бюджет по нужным карманам.
Змея Подколодная:
Ой) кому то не совсем эффективная вакцина досталась, надо же.
Ой) кому то не совсем эффективная вакцина досталась, надо же.
И эти люди еще замахнулись на Пфайзер с условиями хранения в -70 градусов.
Умора... Хотя нет, еще одна кормушка по распилу бюджета появится... на морозильники.
Ощущение, что работа власти в том и заключается, чтобы ежемесячно придумывать новый способ освоить бюджет по нужным карманам.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11256
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 22:37
Цитата:
Юля наверное расстроилась
yudjin:
И эти люди еще замахнулись на Пфайзер с условиями хранения в -70 градусов. Умора...
И эти люди еще замахнулись на Пфайзер с условиями хранения в -70 градусов. Умора...
Юля наверное расстроилась
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 22.07.21 - 10:16
Цитата:
да тут уже не ощущение, а уверенность возникает)
yudjin:
Ощущение, что работа власти в том и заключается
Ощущение, что работа власти в том и заключается
да тут уже не ощущение, а уверенность возникает)
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