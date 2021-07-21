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≡ Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41987
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Отправлено: 21.07.21 - 20:13
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МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. Речь идет о случаях, которые регистрируются через приложение Ashyq.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
670
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 20:13
#1
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Ералы Тугжанов, палку не перегибайте...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11256
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 21:21
#2
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Врачебная тайна? Не, не слышали.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1437
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Отправлено: 21.07.21 - 21:29
#3
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в самом начале представления имена и фамилии были под грифом "секретно" )))) А вообще по фик, хоть на баннерах печатайте) А еще лучше- тавро на лоб, как скотине. Не мелочитесь)))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7606
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:12
#4
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Цитата:
maxsaf:
Врачебная тайна? Не, не слышали.

Как в том анекдоте.
Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета венеролога, выходит медсестра и сообщает:
- Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем право приглашать пациентов, называя их по фамилии. Мужчина с сифилисом и трипером, проходите, пожалуйста!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7606
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:18
#5
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Цитата:
разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения КВИ с учетом появления новых штаммов;

бла...бла...бла...

Цитата:
Теперь имена нарушителей с "красным" статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации

Интересно, сколько среди них будет блатных?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
170
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:41
#6
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Цитата:
maxsaf:
Врачебная тайна? Не, не слышали.

Формально то намерены сообщать сведения о правонарушителях. Нарушение карантина - правонарушение ведь.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1349
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:42
#7
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В самом начале этого спектакля с делением по цветам, я писал, чтобы не разменивались по мелочам, а сразу шили звёзды на одежду. Обыкновенный фашизм.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1349
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:45
#8
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Цитата:
Mr_negotive:
При этом оглашая диагноз.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
170
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 23:02
#9
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Цитата:
КГСПС:
При этом оглашая диагноз

О лице, потенциально создающим в условиях эпидемии угрозу жизни и здоровью других лиц. А может они будут списком публиковать ФИО, статью адм. кодекса и сумму штрафа? :lol:
Да хотя и это незаконно будет... Законодательство под эту меру надо менять :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7353
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 23:05
#10
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— Извините, а чатлане и пацаки — это национальность?
— Нет.
— Биологический фактор?
— Нет.
— Лица с других планет?— Нет.
— А в чём они друг от друга отличаются?
— Ты что, дальтоник, Скрипач, — зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист… (с) Кин-Дза-Дза :lol:
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
485
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Отправлено: 22.07.21 - 08:26
#11
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Нашли,чем напугать народ.Они "думают",такими действиями ,нарушив врачебную тайну,остановят ковидных от посещения публичных мест??? :lol:
Вот чиновники взяточники и казнокрады,не опасаются попасться и быть опубликованы в СМИ?властям нужно организовать список их вороватых коллег,где будут отображаться-дата воровства \взятки \растраты,ФИО и наказание со сроком.И пополнять этот перечень.На каждый регион страны-свой список.

[Исправлено: Сергей kst, 22.07.2021 - 08:26]

[Исправлено: Сергей kst, 22.07.2021 - 08:57]
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3953
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 22.07.21 - 08:57
#12
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Цитата:
Сергей kst:
организовать список их вороватых коллег,где будут отображаться-дата воровства взятки растраты,ФИО и наказание со сроком.И пополнять этот перечень.На каждый регион страны-свой список.

Дельное предложение
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
885
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 22.07.21 - 09:24
#13
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забавно конечно все выглядит: входить по qr в бизнес центр, потом еще внутри, перед кинотеатром, например снова проверять qr

интересно у нас так же в один момент все резко отменится как в москве - вчера не пускали-сегодня все отменили)
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