Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...

Отправлено: - 09:24

забавно конечно все выглядит: входить по qr в бизнес центр, потом еще внутри, перед кинотеатром, например снова проверять qr



интересно у нас так же в один момент все резко отменится как в москве - вчера не пускали-сегодня все отменили)