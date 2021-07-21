Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41987
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Отправлено: 21.07.21 - 20:13
МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. Речь идет о случаях, которые регистрируются через приложение Ashyq.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 670
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 20:13
Ералы Тугжанов, палку не перегибайте...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11256
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 21:21
Врачебная тайна? Не, не слышали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1437
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Отправлено: 21.07.21 - 21:29
в самом начале представления имена и фамилии были под грифом "секретно" )))) А вообще по фик, хоть на баннерах печатайте) А еще лучше- тавро на лоб, как скотине. Не мелочитесь)))
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:12
Цитата:
Как в том анекдоте.
Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета венеролога, выходит медсестра и сообщает:
- Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем право приглашать пациентов, называя их по фамилии. Мужчина с сифилисом и трипером, проходите, пожалуйста!
maxsaf:
Врачебная тайна? Не, не слышали.
Врачебная тайна? Не, не слышали.
Как в том анекдоте.
Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета венеролога, выходит медсестра и сообщает:
- Согласно закону о защите персональных данных, мы не имеем право приглашать пациентов, называя их по фамилии. Мужчина с сифилисом и трипером, проходите, пожалуйста!
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:18
Цитата:
бла...бла...бла...
Цитата:
Интересно, сколько среди них будет блатных?
разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения КВИ с учетом появления новых штаммов;
бла...бла...бла...
Цитата:
Теперь имена нарушителей с "красным" статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации
Интересно, сколько среди них будет блатных?
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:41
Цитата:
Формально то намерены сообщать сведения о правонарушителях. Нарушение карантина - правонарушение ведь.
maxsaf:
Врачебная тайна? Не, не слышали.
Врачебная тайна? Не, не слышали.
Формально то намерены сообщать сведения о правонарушителях. Нарушение карантина - правонарушение ведь.
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:42
В самом начале этого спектакля с делением по цветам, я писал, чтобы не разменивались по мелочам, а сразу шили звёзды на одежду. Обыкновенный фашизм.
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 22:45
Цитата:
Mr_negotive:При этом оглашая диагноз.
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 23:02
Цитата:
О лице, потенциально создающим в условиях эпидемии угрозу жизни и здоровью других лиц. А может они будут списком публиковать ФИО, статью адм. кодекса и сумму штрафа?
Да хотя и это незаконно будет... Законодательство под эту меру надо менять
КГСПС:
При этом оглашая диагноз
При этом оглашая диагноз
О лице, потенциально создающим в условиях эпидемии угрозу жизни и здоровью других лиц. А может они будут списком публиковать ФИО, статью адм. кодекса и сумму штрафа?
Да хотя и это незаконно будет... Законодательство под эту меру надо менять
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7353
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 23:05
— Извините, а чатлане и пацаки — это национальность?
— Нет.
— Биологический фактор?
— Нет.
— Лица с других планет?— Нет.
— А в чём они друг от друга отличаются?
— Ты что, дальтоник, Скрипач, — зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист… (с) Кин-Дза-Дза
— Нет.
— Биологический фактор?
— Нет.
— Лица с других планет?— Нет.
— А в чём они друг от друга отличаются?
— Ты что, дальтоник, Скрипач, — зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь? Турист… (с) Кин-Дза-Дза
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 485
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Отправлено: 22.07.21 - 08:26
Нашли,чем напугать народ.Они "думают",такими действиями ,нарушив врачебную тайну,остановят ковидных от посещения публичных мест???
Вот чиновники взяточники и казнокрады,не опасаются попасться и быть опубликованы в СМИ?властям нужно организовать список их вороватых коллег,где будут отображаться-дата воровства \взятки \растраты,ФИО и наказание со сроком.И пополнять этот перечень.На каждый регион страны-свой список.
[Исправлено: Сергей kst, 22.07.2021 - 08:26]
[Исправлено: Сергей kst, 22.07.2021 - 08:57]
Вот чиновники взяточники и казнокрады,не опасаются попасться и быть опубликованы в СМИ?властям нужно организовать список их вороватых коллег,где будут отображаться-дата воровства \взятки \растраты,ФИО и наказание со сроком.И пополнять этот перечень.На каждый регион страны-свой список.
[Исправлено: Сергей kst, 22.07.2021 - 08:26]
[Исправлено: Сергей kst, 22.07.2021 - 08:57]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3953
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 22.07.21 - 08:57
Цитата:
Дельное предложение
Сергей kst:
организовать список их вороватых коллег,где будут отображаться-дата воровства взятки растраты,ФИО и наказание со сроком.И пополнять этот перечень.На каждый регион страны-свой список.
организовать список их вороватых коллег,где будут отображаться-дата воровства взятки растраты,ФИО и наказание со сроком.И пополнять этот перечень.На каждый регион страны-свой список.
Дельное предложение
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 885
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 22.07.21 - 09:24
забавно конечно все выглядит: входить по qr в бизнес центр, потом еще внутри, перед кинотеатром, например снова проверять qr
интересно у нас так же в один момент все резко отменится как в москве - вчера не пускали-сегодня все отменили)
интересно у нас так же в один момент все резко отменится как в москве - вчера не пускали-сегодня все отменили)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 59
|Зарегистрированные пользователи: Козлов я, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать