Отправлено: - 20:08

сайлау курманов:

Что-то не понятно, он четыреста лямов потратил что ли?

electro:

А я считаю, что если сами лоханулись (банк), сами и отвечайте.

Цитата:Цитата:Тема какая то мутная...Если бы он этот лям зелени взял, его тут точно бы не стояло.