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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:17
Цитата:
а он что с сотворения мира здесь?
и форум до этого не существовал.?
начал с обмана при регистрации при обсуждении улицы. Гагарина.
с двух лиц шлепал.
читайте классику.
флуд. части 1,2,3,4,5..
вы то тоже.. из поздних..
потому прежде чем такие вопросы задавать, историю форума посмотрите.
[Исправлено: alex_60, 21.07.2021 - 20:21]
electro:
Слушайте, а если б не было бабайки, были бы темы для беседы здесь?
Слушайте, а если б не было бабайки, были бы темы для беседы здесь?
а он что с сотворения мира здесь?
и форум до этого не существовал.?
начал с обмана при регистрации при обсуждении улицы. Гагарина.
с двух лиц шлепал.
читайте классику.
флуд. части 1,2,3,4,5..
вы то тоже.. из поздних..
потому прежде чем такие вопросы задавать, историю форума посмотрите.
[Исправлено: alex_60, 21.07.2021 - 20:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:21
Так я про то же. Зачем реагировать на него? Пусть пишет себе в пустоту...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:25
Цитата:
Но свои планы на ближайшее время он таки успел озвучить перед отключкой.
alex_60:
абайка в нокауте, совсем измордовали пацана
абайка в нокауте, совсем измордовали пацана
Но свои планы на ближайшее время он таки успел озвучить перед отключкой.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:26
Цитата:
тут дело в чем. вы обязательно получите ответ от него на этот ваш пост.сто процентов.
можете написать. аааааапппмммм
он даст ответ.на а4.
потому что.... все знают почему.
electro:
Так я про то же. Зачем реагировать на него? Пусть пишет себе в пустоту...
Так я про то же. Зачем реагировать на него? Пусть пишет себе в пустоту...
тут дело в чем. вы обязательно получите ответ от него на этот ваш пост.сто процентов.
можете написать. аааааапппмммм
он даст ответ.на а4.
потому что.... все знают почему.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:31
Цитата:
Он отреагировал на мои заметки. Я отреагировал на видосы Куата и Ко. Куат отреагировал на бумажку на двери "Без маски не входить" и понеслась. Мож ему (Куату) таблеток пропить успокоительных - и вся цепочка реакций развалится
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 20:33]
electro:
Так я про то же. Зачем реагировать на него? Пусть пишет себе в пустоту...
Так я про то же. Зачем реагировать на него? Пусть пишет себе в пустоту...
Он отреагировал на мои заметки. Я отреагировал на видосы Куата и Ко. Куат отреагировал на бумажку на двери "Без маски не входить" и понеслась. Мож ему (Куату) таблеток пропить успокоительных - и вся цепочка реакций развалится
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 20:33]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:37
Цитата:
Так если бы они только в свои ближайшие магазины ходили - проблемы бы вообще не было )) а они бывает через пол-страны едут, обслужиться там, откуда "доброжелатели" тревожный звоночек скинули
abaika95:
Почему человек живя в своей стране должен по жаре рыскать в поисках магазинов только потомучто его в ближайшем магазине не могут обслужить на гос языке?
Почему человек живя в своей стране должен по жаре рыскать в поисках магазинов только потомучто его в ближайшем магазине не могут обслужить на гос языке?
Так если бы они только в свои ближайшие магазины ходили - проблемы бы вообще не было )) а они бывает через пол-страны едут, обслужиться там, откуда "доброжелатели" тревожный звоночек скинули
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:47
Цитата:
Вот какой смысл что-то доказывать недоумку? Не переубедите всё равно. Ну не способно ОНО мыслить адекватно
Victor Yang:
Это тоже выдуманная ситуация. В Саратове нет русских предпринимателей?
Это тоже выдуманная ситуация. В Саратове нет русских предпринимателей?
Вот какой смысл что-то доказывать недоумку? Не переубедите всё равно. Ну не способно ОНО мыслить адекватно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:50
Цитата:
Сказочник
abaika95:
А ты как был обиженный в Казахстане который в Россию убежал и теперь оттуда скулишь от прошлого страха так им и остался)) ведь у тебя на лице написано)) тапками тебя гнали)
А ты как был обиженный в Казахстане который в Россию убежал и теперь оттуда скулишь от прошлого страха так им и остался)) ведь у тебя на лице написано)) тапками тебя гнали)
Сказочник
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 21:04
9 вечера, 30 градусов.
и воздух стоит без движения,
что самое нехорошее.
и воздух стоит без движения,
что самое нехорошее.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 21:49
Так, еще одна блогерша активизировалась.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 23:38
Цитата:
Есть. Можно дать русскому языку статус регионального. Типа государственный, но только в нескольких северных областях. Но тогда риски увеличатся из-за внутренней миграции.
Цитата:
Ой щас народ повалит за вторыми паспортами. Из там на выходе будут ловить и штрафовать за двойное гражданство ))
alex_60:
а другого пути и нет. однозначно.
а другого пути и нет. однозначно.
Есть. Можно дать русскому языку статус регионального. Типа государственный, но только в нескольких северных областях. Но тогда риски увеличатся из-за внутренней миграции.
Цитата:
alex_60:
Жириновский сегодня высказался.паспорта русским в средней азии выдавать в две недели срока.
Жириновский сегодня высказался.паспорта русским в средней азии выдавать в две недели срока.
Ой щас народ повалит за вторыми паспортами. Из там на выходе будут ловить и штрафовать за двойное гражданство ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 23:44
Цитата:
В смысле сделать русский вторым государственным или единственным?
Victor Yang:
Может тогда сделать этот язык государственным, потому что на нем разговаривает большинство?
Может тогда сделать этот язык государственным, потому что на нем разговаривает большинство?
В смысле сделать русский вторым государственным или единственным?
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