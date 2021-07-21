Отправлено: - 20:17

electro:

Слушайте, а если б не было бабайки, были бы темы для беседы здесь?

[Исправлено: alex_60, 21.07.2021 - 20:21]

Цитата:а он что с сотворения мира здесь?и форум до этого не существовал.?начал с обмана при регистрации при обсуждении улицы. Гагарина.с двух лиц шлепал.читайте классику.флуд. части 1,2,3,4,5..вы то тоже.. из поздних..потому прежде чем такие вопросы задавать, историю форума посмотрите.