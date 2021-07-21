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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 279 из 279«1...277278279
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:17
#4171
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Цитата:
electro:
Слушайте, а если б не было бабайки, были бы темы для беседы здесь?


а он что с сотворения мира здесь?
и форум до этого не существовал.?
начал с обмана при регистрации при обсуждении улицы. Гагарина.
с двух лиц шлепал.
читайте классику.
флуд. части 1,2,3,4,5..
вы то тоже.. из поздних..
потому прежде чем такие вопросы задавать, историю форума посмотрите.

[Исправлено: alex_60, 21.07.2021 - 20:21]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:21
#4172
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Так я про то же. Зачем реагировать на него? Пусть пишет себе в пустоту...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:25
#4173
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Цитата:
alex_60:
абайка в нокауте, совсем измордовали пацана

Но свои планы на ближайшее время он таки успел озвучить перед отключкой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:26
#4174
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Цитата:
electro:
Так я про то же. Зачем реагировать на него? Пусть пишет себе в пустоту...


тут дело в чем. вы обязательно получите ответ от него на этот ваш пост.сто процентов.
можете написать. аааааапппмммм
он даст ответ.на а4.
потому что.... все знают почему.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:31
#4175
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Цитата:
electro:
Так я про то же. Зачем реагировать на него? Пусть пишет себе в пустоту...

Он отреагировал на мои заметки. Я отреагировал на видосы Куата и Ко. Куат отреагировал на бумажку на двери "Без маски не входить" и понеслась. Мож ему (Куату) таблеток пропить успокоительных - и вся цепочка реакций развалится :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 20:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:37
#4176
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Цитата:
abaika95:
Почему человек живя в своей стране должен по жаре рыскать в поисках магазинов только потомучто его в ближайшем магазине не могут обслужить на гос языке?

Так если бы они только в свои ближайшие магазины ходили - проблемы бы вообще не было )) а они бывает через пол-страны едут, обслужиться там, откуда "доброжелатели" тревожный звоночек скинули :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
334
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:47
#4177
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Цитата:
Victor Yang:
Это тоже выдуманная ситуация. В Саратове нет русских предпринимателей?

Вот какой смысл что-то доказывать недоумку? Не переубедите всё равно. Ну не способно ОНО мыслить адекватно
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
334
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 20:50
#4178
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Цитата:
abaika95:
А ты как был обиженный в Казахстане который в Россию убежал и теперь оттуда скулишь от прошлого страха так им и остался)) ведь у тебя на лице написано)) тапками тебя гнали)

:lol: :lol: :lol: Сказочник
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 21:04
#4179
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9 вечера, 30 градусов.
и воздух стоит без движения,
что самое нехорошее.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 21:49
#4180
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Так, еще одна блогерша активизировалась.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 23:38
#4181
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Цитата:
alex_60:
а другого пути и нет. однозначно.

Есть. Можно дать русскому языку статус регионального. Типа государственный, но только в нескольких северных областях. Но тогда риски увеличатся из-за внутренней миграции.

Цитата:
alex_60:
Жириновский сегодня высказался.паспорта русским в средней азии выдавать в две недели срока.

Ой щас народ повалит за вторыми паспортами. Из там на выходе будут ловить и штрафовать за двойное гражданство ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 23:44
#4182
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Цитата:
Victor Yang:
Может тогда сделать этот язык государственным, потому что на нем разговаривает большинство?

В смысле сделать русский вторым государственным или единственным?
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