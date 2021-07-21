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Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
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