Отправлено: - 19:32

В некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия", - сказал Президент на совещании по эпидемиологической ситуации.

Цитата:Цитата:Ой) кому то не совсем эффективная вакцина досталась, надо же.