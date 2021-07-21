Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ

Отправлено: - 21:29

в самом начале представления имена и фамилии были под грифом "секретно" )))) А вообще по фик, хоть на баннерах печатайте) А еще лучше- тавро на лоб, как скотине. Не мелочитесь)))