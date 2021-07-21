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≡ Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41986
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Отправлено: 21.07.21 - 20:13
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МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. Речь идет о случаях, которые регистрируются через приложение Ashyq.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
670
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 20:13
#1
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Ералы Тугжанов, палку не перегибайте...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11249
Re: Имена казахстанцев с "красным" статусом,...
Отправлено: 21.07.21 - 21:21
#2
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Врачебная тайна? Не, не слышали.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1437
Имена казахстанцев с "красным" статусом, нарушающих карантин, будут публиковать в СМИ
Отправлено: 21.07.21 - 21:29
#3
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в самом начале представления имена и фамилии были под грифом "секретно" )))) А вообще по фик, хоть на баннерах печатайте) А еще лучше- тавро на лоб, как скотине. Не мелочитесь)))
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