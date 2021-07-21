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≡ Будут ли повышать размер пенсий и пособий детям-инвалидам?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41986
Будут ли повышать размер пенсий и пособий детям-инвалидам?
Отправлено: 21.07.21 - 21:01
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- Многие люди пенсионного возраста получают сегодня информацию в Интернете, там очень много фейковой информации, - ответил на вопрос журналистов Мурат Муратбеков. - Например, писали что повышение будет с 1 мая, потом - что с 1 июля.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22232
Re: Будут ли повышать размер пенсий и пособий детям-инвалидам?
Отправлено: 21.07.21 - 21:01
#1
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И тут,на пенсии, денег не - хватает?... :-P
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