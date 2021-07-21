Отправлено: - 13:58

maxsaf:

Без понятия, русских спросите)

maxsaf:

Ну а блогеры ходят и требуют уважать их язык ради непонятно чего это нормально?

maxsaf:

Кто кому? Продавцы бастыкам?

maxsaf:

Ой, накаркаете, разом все и переедут, не вставая с дивана

maxsaf:

Та я ж не со зла, я в "кавычки". А вот вы про паспорт - со зла

maxsaf:

Ну и ладно, живут никого не трогают, джихад не устраивают, как вы там расписали

гражданин СССР:

Некоторых тут никто не держит. Пусть создает казахско-язычный сайт и наслаждается от счастья

alex_60:

опять клевету распространяешь. знаешь что за это бывает? я тебе уже говорил, за языком следи. тоже мне шпик,информацией не владеет . старший помощник младшего конюха похоже. приехал из челябинска,и на коренных клевещет. докатился.

гражданин СССР:

ООН же само казахского языка не знает, а теперь с латиницей и подавно. Но все равно лишь бы гавкать. Недоумок

[Исправлено: abaika95, 21.07.2021 - 13:59]

Цитата:Русофобство какие-то от вас идёт))Цитата:Ради законаЭто для вас непонятно что?Цитата:Гасторбайтеры местнымЦитата:Ой такого не произойдет)Второй Афган кое для кого случится тогда)Цитата:Нет я не злой Цитата:Каждый день что-то происходитУбивают населениеНожами,топорами,мачетамиНовости хоть чучуть изучайте не казахстанские)Цитата:Зачем? Я в своей стране где хочу там и сижуА ты из России сидишьСиди на своих саратовскихЦитата:Алекс смотри страницы не перепутай))Цитата:В бан опять захотел клоун?)