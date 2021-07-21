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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11238
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 13:43
#4141
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Цитата:
abaika95:
Чем они отличаются от наших "турок"?)

Ну и какой немец пойдет в турецкие кварталы самых дремучих из турок немецкому заставлять обучаться? Им что, тоже делать нефиг, как вашим блогерам? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 13:58
#4142
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Цитата:
maxsaf:
Без понятия, русских спросите)

Русофобство какие-то от вас идёт))
Цитата:
maxsaf:
Ну а блогеры ходят и требуют уважать их язык ради непонятно чего это нормально?

Ради закона
Это для вас непонятно что?
Цитата:
maxsaf:
Кто кому? Продавцы бастыкам?

Гасторбайтеры местным
Цитата:
maxsaf:
Ой, накаркаете, разом все и переедут, не вставая с дивана

Ой такого не произойдет)
Второй Афган кое для кого случится тогда)
Цитата:
maxsaf:
Та я ж не со зла, я в "кавычки". А вот вы про паспорт - со зла

Нет я не злой Цитата:
maxsaf:
Ну и ладно, живут никого не трогают, джихад не устраивают, как вы там расписали

Каждый день что-то происходит
Убивают население
Ножами,топорами,мачетами
Новости хоть чучуть изучайте не казахстанские)
Цитата:
гражданин СССР:
Некоторых тут никто не держит. Пусть создает казахско-язычный сайт и наслаждается от счастья

Зачем? Я в своей стране где хочу там и сижу
А ты из России сидишь
Сиди на своих саратовских
Цитата:
alex_60:
опять клевету распространяешь. знаешь что за это бывает? я тебе уже говорил, за языком следи. тоже мне шпик,информацией не владеет . старший помощник младшего конюха похоже. приехал из челябинска,и на коренных клевещет. докатился.

Алекс смотри страницы не перепутай))Цитата:
гражданин СССР:
ООН же само казахского языка не знает, а теперь с латиницей и подавно. Но все равно лишь бы гавкать. Недоумок

В бан опять захотел клоун?)

[Исправлено: abaika95, 21.07.2021 - 13:59]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:00
#4143
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Цитата:
maxsaf:
Ну и какой немец пойдет в турецкие кварталы самых дремучих из турок немецкому заставлять обучаться? Им что, тоже делать нефиг, как вашим блогерам

А у нас нет русских кварталов)
Ещё чего не хватало)
У нас все вместе живут) вот и требования адекватные
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22228
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:06
#4144
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Тов. Гафуров. Дайте мне право- модерации, во флуде!... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:11
#4145
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Цитата:
drakon:
Тов. Гафуров. Дайте мне право- модерации, во флуде!..

Ктож пьяному даёт порулить?
Или ты опять обиделся?)))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:44
#4146
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Цитата:
abaika95:
У нас все вместе живут) вот и требования адекватные

Они надуманные, а не адекватные. Адекватные будут когда без обслуживания на казахском языке покупатели будут разворачиваться и уходить к конкурентам - вот это будет адекватность. А когда с камерой нападают на продавца, который, собственно, и не виноват, - он обычный исполнитель, работающий за невысокую зарплату, и у которого при приеме на работу не было требований к знанию казахского языка. Ну и в долгосрочной перспективе куаты формируют негативный образ страны и национальности, а это тоже важно.

[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2021 - 14:56]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:50
#4147
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Цитата:
abaika95:
В бан опять захотел клоун?)

Не скули)))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:54
#4148
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Цитата:
abaika95:
Я в своей стране где хочу там и сижу
Ты как был понаехавший оралман, так им и останешься))))
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