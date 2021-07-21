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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11238
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 13:43
Цитата:
Ну и какой немец пойдет в турецкие кварталы самых дремучих из турок немецкому заставлять обучаться? Им что, тоже делать нефиг, как вашим блогерам?
abaika95:
Чем они отличаются от наших "турок"?)
Чем они отличаются от наших "турок"?)
Ну и какой немец пойдет в турецкие кварталы самых дремучих из турок немецкому заставлять обучаться? Им что, тоже делать нефиг, как вашим блогерам?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 13:58
Цитата:
Русофобство какие-то от вас идёт))
Цитата:
Ради закона
Это для вас непонятно что?
Цитата:
Гасторбайтеры местным
Цитата:
Ой такого не произойдет)
Второй Афган кое для кого случится тогда)
Цитата:
Нет я не злой Цитата:
Каждый день что-то происходит
Убивают население
Ножами,топорами,мачетами
Новости хоть чучуть изучайте не казахстанские)
Цитата:
Зачем? Я в своей стране где хочу там и сижу
А ты из России сидишь
Сиди на своих саратовских
Цитата:
Алекс смотри страницы не перепутай))Цитата:
В бан опять захотел клоун?)
[Исправлено: abaika95, 21.07.2021 - 13:59]
maxsaf:
Без понятия, русских спросите)
Без понятия, русских спросите)
Русофобство какие-то от вас идёт))
Цитата:
maxsaf:
Ну а блогеры ходят и требуют уважать их язык ради непонятно чего это нормально?
Ну а блогеры ходят и требуют уважать их язык ради непонятно чего это нормально?
Ради закона
Это для вас непонятно что?
Цитата:
maxsaf:
Кто кому? Продавцы бастыкам?
Кто кому? Продавцы бастыкам?
Гасторбайтеры местным
Цитата:
maxsaf:
Ой, накаркаете, разом все и переедут, не вставая с дивана
Ой, накаркаете, разом все и переедут, не вставая с дивана
Ой такого не произойдет)
Второй Афган кое для кого случится тогда)
Цитата:
maxsaf:
Та я ж не со зла, я в "кавычки". А вот вы про паспорт - со зла
Та я ж не со зла, я в "кавычки". А вот вы про паспорт - со зла
Нет я не злой Цитата:
maxsaf:
Ну и ладно, живут никого не трогают, джихад не устраивают, как вы там расписали
Ну и ладно, живут никого не трогают, джихад не устраивают, как вы там расписали
Каждый день что-то происходит
Убивают население
Ножами,топорами,мачетами
Новости хоть чучуть изучайте не казахстанские)
Цитата:
гражданин СССР:
Некоторых тут никто не держит. Пусть создает казахско-язычный сайт и наслаждается от счастья
Некоторых тут никто не держит. Пусть создает казахско-язычный сайт и наслаждается от счастья
Зачем? Я в своей стране где хочу там и сижу
А ты из России сидишь
Сиди на своих саратовских
Цитата:
alex_60:
опять клевету распространяешь. знаешь что за это бывает? я тебе уже говорил, за языком следи. тоже мне шпик,информацией не владеет . старший помощник младшего конюха похоже. приехал из челябинска,и на коренных клевещет. докатился.
опять клевету распространяешь. знаешь что за это бывает? я тебе уже говорил, за языком следи. тоже мне шпик,информацией не владеет . старший помощник младшего конюха похоже. приехал из челябинска,и на коренных клевещет. докатился.
Алекс смотри страницы не перепутай))Цитата:
гражданин СССР:
ООН же само казахского языка не знает, а теперь с латиницей и подавно. Но все равно лишь бы гавкать. Недоумок
ООН же само казахского языка не знает, а теперь с латиницей и подавно. Но все равно лишь бы гавкать. Недоумок
В бан опять захотел клоун?)
[Исправлено: abaika95, 21.07.2021 - 13:59]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:00
Цитата:
А у нас нет русских кварталов)
Ещё чего не хватало)
У нас все вместе живут) вот и требования адекватные
maxsaf:
Ну и какой немец пойдет в турецкие кварталы самых дремучих из турок немецкому заставлять обучаться? Им что, тоже делать нефиг, как вашим блогерам
Ну и какой немец пойдет в турецкие кварталы самых дремучих из турок немецкому заставлять обучаться? Им что, тоже делать нефиг, как вашим блогерам
А у нас нет русских кварталов)
Ещё чего не хватало)
У нас все вместе живут) вот и требования адекватные
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22228
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:06
Тов. Гафуров. Дайте мне право- модерации, во флуде!...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:11
Цитата:
Ктож пьяному даёт порулить?
Или ты опять обиделся?)))
drakon:
Тов. Гафуров. Дайте мне право- модерации, во флуде!..
Тов. Гафуров. Дайте мне право- модерации, во флуде!..
Ктож пьяному даёт порулить?
Или ты опять обиделся?)))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:44
Цитата:
Они надуманные, а не адекватные. Адекватные будут когда без обслуживания на казахском языке покупатели будут разворачиваться и уходить к конкурентам - вот это будет адекватность. А когда с камерой нападают на продавца, который, собственно, и не виноват, - он обычный исполнитель, работающий за невысокую зарплату, и у которого при приеме на работу не было требований к знанию казахского языка. Ну и в долгосрочной перспективе куаты формируют негативный образ страны и национальности, а это тоже важно.
[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2021 - 14:56]
abaika95:
У нас все вместе живут) вот и требования адекватные
У нас все вместе живут) вот и требования адекватные
Они надуманные, а не адекватные. Адекватные будут когда без обслуживания на казахском языке покупатели будут разворачиваться и уходить к конкурентам - вот это будет адекватность. А когда с камерой нападают на продавца, который, собственно, и не виноват, - он обычный исполнитель, работающий за невысокую зарплату, и у которого при приеме на работу не было требований к знанию казахского языка. Ну и в долгосрочной перспективе куаты формируют негативный образ страны и национальности, а это тоже важно.
[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2021 - 14:56]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:50
Цитата:
Не скули)))
abaika95:
В бан опять захотел клоун?)
В бан опять захотел клоун?)
Не скули)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 14:54
Цитата:
abaika95:Ты как был понаехавший оралман, так им и останешься))))
Я в своей стране где хочу там и сижу
Я в своей стране где хочу там и сижу
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