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≡ В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41982
В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
Отправлено: 21.07.21 - 12:05
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Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил о возможности отмены соревнований в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Всего с 1 июля в Токио был выявлен 81 случай заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8709
Re: В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
Отправлено: 21.07.21 - 12:05
#1
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Поэтому наши телевизионщики и не купили трансляцию
Значит наши что-то уже знают
Всё по сценарию идёт
А сценарий раздали всем СМИ в мире
Заговоры вокруг нас!!!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22228
В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
Отправлено: 21.07.21 - 12:09
#2
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Цитата:
abaika95:
Заговоры вокруг нас!!!

Хорошо, быть - нищим... ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8709
В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
Отправлено: 21.07.21 - 12:11
#3
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Цитата:
drakon:
Хорошо, быть - нищим

Я рад что тебе хорошо))
Но я бы на твоём месте наверно не радовался)
Ну хотя каждому своё))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22228
В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
Отправлено: 21.07.21 - 13:06
#4
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Цитата:
abaika95:
Я рад что тебе хорошо))

Спасибо, тебе... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11238
В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
Отправлено: 21.07.21 - 13:50
#5
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Цитата:
abaika95:
Поэтому наши телевизионщики и не купили трансляцию

Так форс мажор же тоже можно было в условиях договора прописать, как и возврат средств в случае отмены. :-) Видимо дело не в возможной отмене.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11238
В Японии заявили о возможности отмены Олимпиады
Отправлено: 21.07.21 - 13:51
#6
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Цитата:
abaika95:
А сценарий раздали всем СМИ в мире

Не всем)) КазахстанскиМ не раздали ))
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