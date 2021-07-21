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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 02:17
Цитата:
Хотите сказать, что у кого-то может возникнуть там желание не обслужить меня на русском? )
abaika95:
Это вы в Грозном скажите Или в Махачкале))
Это вы в Грозном скажите Или в Махачкале))
Хотите сказать, что у кого-то может возникнуть там желание не обслужить меня на русском? )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 10:32
Цитата:
Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.
Цитата:
Для изучения языка нужны ресурсы - время, силы и деньги. Трата ресурсов должна быть оправдана, чтобы язык действительно мог дать какие-то преимущества. И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.
abaika95:
Сидят тут, Зарабатывают бабки Выводят в Россию
Сидят тут, Зарабатывают бабки Выводят в Россию
Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.
Цитата:
abaika95:
А язык учить не собираються,а когда их просят
А язык учить не собираються,а когда их просят
Для изучения языка нужны ресурсы - время, силы и деньги. Трата ресурсов должна быть оправдана, чтобы язык действительно мог дать какие-то преимущества. И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 11:24
Цитата:
Пряников не будет (премий), но будет кнут (штрафы)
Куат постоянно хвастает, что кого-то засудили, кого-то оштрафовали. Но я ни разу не слышал, чтобы премии давали изучающим
Victor Yang:
И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.
И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.
Пряников не будет (премий), но будет кнут (штрафы)
Куат постоянно хвастает, что кого-то засудили, кого-то оштрафовали. Но я ни разу не слышал, чтобы премии давали изучающим
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 11:27
Цитата:
Он имеет наверное ввиду не простых работяг, а тех кому тут бизнес жалко бросать, а они детям в России хаты покупают, ну и себе пути отхода готовят
Victor Yang:
Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.
Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.
Он имеет наверное ввиду не простых работяг, а тех кому тут бизнес жалко бросать, а они детям в России хаты покупают, ну и себе пути отхода готовят
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:19
Цитата:
Вполне вполне может возникнуть такое желание))
Просто Россия так сказать Языково не однородна))
Что допустимо в Саратове в Грозном уже не катит
Могут не обслужить на русском,могут не обслуживать если придёте в шортах в магазин,или водку попросите))
Чечня то уже почти не Россия)
Цитата:
Таджики также думают
Только работают и живут в России а бабки выводят домой в Таджикистан
Ну таджики хотябы умные,язык могут выучить чтобы зарабатывать в отличии от наших гастров)
Цитата:
Ну так о том и речь
Таджик если хочет работать в России он может на ломанном русском общаться
А Русский тут если хочет торговать почему-то даже ломано казахский выучить не может
Значит заработок ему тут не нужен и не важен?))
Ну тогда пусть валит из сферы обслуживания
Куат и КО вроде как и работают в этом направлении
Ведь только об этом и речь Цитата:
Таджикам в России дают премии за то что они русский знают?
Что-то пока не слышал Цитата:
Ну так надо помочь
Раз пути они подготовили))
Пусть валят уже
А то ни туда ни сюда)
Правильно ведь?
maxsaf:
Хотите сказать, что у кого-то может возникнуть там желание не обслужить меня на русском?
Хотите сказать, что у кого-то может возникнуть там желание не обслужить меня на русском?
Вполне вполне может возникнуть такое желание))
Просто Россия так сказать Языково не однородна))
Что допустимо в Саратове в Грозном уже не катит
Могут не обслужить на русском,могут не обслуживать если придёте в шортах в магазин,или водку попросите))
Чечня то уже почти не Россия)
Цитата:
Victor Yang:
Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.
Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.
Таджики также думают
Только работают и живут в России а бабки выводят домой в Таджикистан
Ну таджики хотябы умные,язык могут выучить чтобы зарабатывать в отличии от наших гастров)
Цитата:
Victor Yang:
Для изучения языка нужны ресурсы - время, силы и деньги. Трата ресурсов должна быть оправдана, чтобы язык действительно мог дать какие-то преимущества. И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.
Для изучения языка нужны ресурсы - время, силы и деньги. Трата ресурсов должна быть оправдана, чтобы язык действительно мог дать какие-то преимущества. И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.
Ну так о том и речь
Таджик если хочет работать в России он может на ломанном русском общаться
А Русский тут если хочет торговать почему-то даже ломано казахский выучить не может
Значит заработок ему тут не нужен и не важен?))
Ну тогда пусть валит из сферы обслуживания
Куат и КО вроде как и работают в этом направлении
Ведь только об этом и речь Цитата:
maxsaf:
Но я ни разу не слышал, чтобы премии давали изучающим
Но я ни разу не слышал, чтобы премии давали изучающим
Таджикам в России дают премии за то что они русский знают?
Что-то пока не слышал Цитата:
maxsaf:
Он имеет наверное ввиду не простых работяг, а тех кому тут бизнес жалко бросать, а они детям в России хаты покупают, ну и себе пути отхода готовят
Он имеет наверное ввиду не простых работяг, а тех кому тут бизнес жалко бросать, а они детям в России хаты покупают, ну и себе пути отхода готовят
Ну так надо помочь
Раз пути они подготовили))
Пусть валят уже
А то ни туда ни сюда)
Правильно ведь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:29
Цитата:
Если будет разница между знанием и не знанием казахского языка - будут учить или уедут. Но пока разницы нет. Такие куаты появляются раз в год и они погоды в прибыли не делают. Но вот пока есть такая агрессия со стороны этих блохеров - желания учить просто так не появится.
abaika95:
Значит заработок ему тут не нужен и не важен?))
Значит заработок ему тут не нужен и не важен?))
Если будет разница между знанием и не знанием казахского языка - будут учить или уедут. Но пока разницы нет. Такие куаты появляются раз в год и они погоды в прибыли не делают. Но вот пока есть такая агрессия со стороны этих блохеров - желания учить просто так не появится.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:29
Заходит русский в кафе в Челябинске
А там дагестанец стоит у стойки
-У вас есть манты?
-дагестанец молча протягивает меню
-Вы просто ответить можете?
-Слушай я не обязан с тобой общаться да!
-с чего это? Я клиент,и вы обязаны мне отвечать
-Нэ не обязан,я рюский плохо понимаю,вот меню читай
-что за хамство!!? Дайте жалобную книгу!!
-жалобная-шмалобная,чето не нравится иды отсюда
-Почему вы так нагло себя ведёте?? Понаехали тут и наглеете!!
-Ээ тише будь да,мы в одной многонациональной странэ живём,или ты нацик?
-Ну так выучите государственный язык этой страны!!!
-Нэ,он мне не нужен,я лючще английский выучу,он мнэ больше пригодится чем рюский
-Ну так валите за бугор раз русский не хотите учить!!
-Как дом там дострою сыну так сразу уеду...
-Ах вы ещё и дом там строите!!! А меня обслужить не можете!!??
-Да и чо?
-.....
А там дагестанец стоит у стойки
-У вас есть манты?
-дагестанец молча протягивает меню
-Вы просто ответить можете?
-Слушай я не обязан с тобой общаться да!
-с чего это? Я клиент,и вы обязаны мне отвечать
-Нэ не обязан,я рюский плохо понимаю,вот меню читай
-что за хамство!!? Дайте жалобную книгу!!
-жалобная-шмалобная,чето не нравится иды отсюда
-Почему вы так нагло себя ведёте?? Понаехали тут и наглеете!!
-Ээ тише будь да,мы в одной многонациональной странэ живём,или ты нацик?
-Ну так выучите государственный язык этой страны!!!
-Нэ,он мне не нужен,я лючще английский выучу,он мнэ больше пригодится чем рюский
-Ну так валите за бугор раз русский не хотите учить!!
-Как дом там дострою сыну так сразу уеду...
-Ах вы ещё и дом там строите!!! А меня обслужить не можете!!??
-Да и чо?
-.....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:31
Цитата:
Зато желание уехать появится у тех кто демонстративно не собирается учить язык страны чтобы обслуживать здесь население
Уедут
Воздух чище будет)
Victor Yang:
Но вот пока есть такая агрессия со стороны этих блохеров - желания учить просто так не появится.
Но вот пока есть такая агрессия со стороны этих блохеров - желания учить просто так не появится.
Зато желание уехать появится у тех кто демонстративно не собирается учить язык страны чтобы обслуживать здесь население
Уедут
Воздух чище будет)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:35
Цитата:
Ну конечно правильно, людям надо помогать. Только активнее, активнее
abaika95:
Ну так надо помочь Раз пути они подготовили)) Пусть валят уже А то ни туда ни сюда) Правильно ведь?
Ну так надо помочь Раз пути они подготовили)) Пусть валят уже А то ни туда ни сюда) Правильно ведь?
Ну конечно правильно, людям надо помогать. Только активнее, активнее
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:43
Цитата:
Ну это нереальная ситуация от слова совсем. К тому же я не понесу деньги тому кто ко мне плохо относится, ну и расслабиться и отдохнуть в таком ресторане не получится. Пусть и обслуживает своих соотечественников. А если уж очень хочется -можно и без языка обойтись, а то что он не знает - его проблемы. В Казахстане совершенно другая ситуация - идут не естественные требования знания языка, без которого просто вот никак невозможно жить и работать, а искусственные. И цель куатов - не получить обслуживание, а показать свои требования.
[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2021 - 12:50]
abaika95:
Заходит русский в кафе в Челябинске А там дагестанец стоит у стойки
Заходит русский в кафе в Челябинске А там дагестанец стоит у стойки
Ну это нереальная ситуация от слова совсем. К тому же я не понесу деньги тому кто ко мне плохо относится, ну и расслабиться и отдохнуть в таком ресторане не получится. Пусть и обслуживает своих соотечественников. А если уж очень хочется -можно и без языка обойтись, а то что он не знает - его проблемы. В Казахстане совершенно другая ситуация - идут не естественные требования знания языка, без которого просто вот никак невозможно жить и работать, а искусственные. И цель куатов - не получить обслуживание, а показать свои требования.
[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2021 - 12:50]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:44
Цитата:
Ну вот после таких слов как можно говорить что в Казахстане доброжелательное коренное население?
abaika95:
Зато желание уехать появится у тех кто демонстративно не собирается учить язык страны чтобы обслуживать здесь население Уедут Воздух чище будет)
Зато желание уехать появится у тех кто демонстративно не собирается учить язык страны чтобы обслуживать здесь население Уедут Воздух чище будет)
Ну вот после таких слов как можно говорить что в Казахстане доброжелательное коренное население?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:45
Цитата:
Да сказочник, ерунду какую-то выдумывает.
Victor Yang:
Ну это нереальная ситуация от слова совсем.
Ну это нереальная ситуация от слова совсем.
Да сказочник, ерунду какую-то выдумывает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:46
Цитата:
А кто вас заставляет? ))
Victor Yang:
Ну вот после таких слов как можно говорить что в Казахстане доброжелательное коренное население?
Ну вот после таких слов как можно говорить что в Казахстане доброжелательное коренное население?
А кто вас заставляет? ))
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