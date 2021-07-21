Отправлено: - 12:19

maxsaf:

Хотите сказать, что у кого-то может возникнуть там желание не обслужить меня на русском?

Victor Yang:

Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.

Victor Yang:

Для изучения языка нужны ресурсы - время, силы и деньги. Трата ресурсов должна быть оправдана, чтобы язык действительно мог дать какие-то преимущества. И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.

maxsaf:

Но я ни разу не слышал, чтобы премии давали изучающим

maxsaf:

Он имеет наверное ввиду не простых работяг, а тех кому тут бизнес жалко бросать, а они детям в России хаты покупают, ну и себе пути отхода готовят

Цитата:Вполне вполне может возникнуть такое желание))Просто Россия так сказать Языково не однородна))Что допустимо в Саратове в Грозном уже не катитМогут не обслужить на русском,могут не обслуживать если придёте в шортах в магазин,или водку попросите))Чечня то уже почти не Россия)Цитата:Таджики также думаютТолько работают и живут в России а бабки выводят домой в ТаджикистанНу таджики хотябы умные,язык могут выучить чтобы зарабатывать в отличии от наших гастров)Цитата:Ну так о том и речьТаджик если хочет работать в России он может на ломанном русском общатьсяА Русский тут если хочет торговать почему-то даже ломано казахский выучить не можетЗначит заработок ему тут не нужен и не важен?))Ну тогда пусть валит из сферы обслуживанияКуат и КО вроде как и работают в этом направленииВедь только об этом и речь Цитата:Таджикам в России дают премии за то что они русский знают?Что-то пока не слышал Цитата:Ну так надо помочьРаз пути они подготовили))Пусть валят ужеА то ни туда ни сюда)Правильно ведь?