Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 36% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 275 из 275«1...273274275
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 02:17
#4111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это вы в Грозном скажите Или в Махачкале))

Хотите сказать, что у кого-то может возникнуть там желание не обслужить меня на русском? )
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 10:32
#4112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сидят тут, Зарабатывают бабки Выводят в Россию

Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.
Цитата:
abaika95:
А язык учить не собираються,а когда их просят

Для изучения языка нужны ресурсы - время, силы и деньги. Трата ресурсов должна быть оправдана, чтобы язык действительно мог дать какие-то преимущества. И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 11:24
#4113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.

Пряников не будет (премий), но будет кнут (штрафы)
Куат постоянно хвастает, что кого-то засудили, кого-то оштрафовали. Но я ни разу не слышал, чтобы премии давали изучающим :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 11:27
#4114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.

Он имеет наверное ввиду не простых работяг, а тех кому тут бизнес жалко бросать, а они детям в России хаты покупают, ну и себе пути отхода готовят :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:19
#4115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хотите сказать, что у кого-то может возникнуть там желание не обслужить меня на русском?

Вполне вполне может возникнуть такое желание))
Просто Россия так сказать Языково не однородна))
Что допустимо в Саратове в Грозном уже не катит
Могут не обслужить на русском,могут не обслуживать если придёте в шортах в магазин,или водку попросите))
Чечня то уже почти не Россия)
Цитата:
Victor Yang:
Это ты о чём? Вообще выгоднее зарабатывать в России и жить в Казахстане.

Таджики также думают
Только работают и живут в России а бабки выводят домой в Таджикистан
Ну таджики хотябы умные,язык могут выучить чтобы зарабатывать в отличии от наших гастров)
Цитата:
Victor Yang:
Для изучения языка нужны ресурсы - время, силы и деньги. Трата ресурсов должна быть оправдана, чтобы язык действительно мог дать какие-то преимущества. И вот когда эти преимущества будут существенными - будут учить все поголовно, но пока их нет.

Ну так о том и речь
Таджик если хочет работать в России он может на ломанном русском общаться
А Русский тут если хочет торговать почему-то даже ломано казахский выучить не может
Значит заработок ему тут не нужен и не важен?))
Ну тогда пусть валит из сферы обслуживания
Куат и КО вроде как и работают в этом направлении
Ведь только об этом и речь Цитата:
maxsaf:
Но я ни разу не слышал, чтобы премии давали изучающим

Таджикам в России дают премии за то что они русский знают?
Что-то пока не слышал Цитата:
maxsaf:
Он имеет наверное ввиду не простых работяг, а тех кому тут бизнес жалко бросать, а они детям в России хаты покупают, ну и себе пути отхода готовят

Ну так надо помочь
Раз пути они подготовили))
Пусть валят уже
А то ни туда ни сюда)
Правильно ведь?
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:29
#4116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Значит заработок ему тут не нужен и не важен?))

Если будет разница между знанием и не знанием казахского языка - будут учить или уедут. Но пока разницы нет. Такие куаты появляются раз в год и они погоды в прибыли не делают. Но вот пока есть такая агрессия со стороны этих блохеров - желания учить просто так не появится.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:29
#4117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заходит русский в кафе в Челябинске
А там дагестанец стоит у стойки
-У вас есть манты?
-дагестанец молча протягивает меню
-Вы просто ответить можете?
-Слушай я не обязан с тобой общаться да!
-с чего это? Я клиент,и вы обязаны мне отвечать
-Нэ не обязан,я рюский плохо понимаю,вот меню читай
-что за хамство!!? Дайте жалобную книгу!!
-жалобная-шмалобная,чето не нравится иды отсюда
-Почему вы так нагло себя ведёте?? Понаехали тут и наглеете!!
-Ээ тише будь да,мы в одной многонациональной странэ живём,или ты нацик?
-Ну так выучите государственный язык этой страны!!!
-Нэ,он мне не нужен,я лючще английский выучу,он мнэ больше пригодится чем рюский
-Ну так валите за бугор раз русский не хотите учить!!
-Как дом там дострою сыну так сразу уеду...
-Ах вы ещё и дом там строите!!! А меня обслужить не можете!!??
-Да и чо?
-.....
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:31
#4118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но вот пока есть такая агрессия со стороны этих блохеров - желания учить просто так не появится.

Зато желание уехать появится у тех кто демонстративно не собирается учить язык страны чтобы обслуживать здесь население
Уедут
Воздух чище будет)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:35
#4119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так надо помочь Раз пути они подготовили)) Пусть валят уже А то ни туда ни сюда) Правильно ведь?

Ну конечно правильно, людям надо помогать. Только активнее, активнее :lol:
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:43
#4120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Заходит русский в кафе в Челябинске А там дагестанец стоит у стойки

Ну это нереальная ситуация от слова совсем. К тому же я не понесу деньги тому кто ко мне плохо относится, ну и расслабиться и отдохнуть в таком ресторане не получится. Пусть и обслуживает своих соотечественников. А если уж очень хочется -можно и без языка обойтись, а то что он не знает - его проблемы. В Казахстане совершенно другая ситуация - идут не естественные требования знания языка, без которого просто вот никак невозможно жить и работать, а искусственные. И цель куатов - не получить обслуживание, а показать свои требования.

[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2021 - 12:50]
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14160
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:44
#4121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зато желание уехать появится у тех кто демонстративно не собирается учить язык страны чтобы обслуживать здесь население Уедут Воздух чище будет)

Ну вот после таких слов как можно говорить что в Казахстане доброжелательное коренное население?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:45
#4122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну это нереальная ситуация от слова совсем.

Да сказочник, ерунду какую-то выдумывает. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.07.21 - 12:46
#4123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну вот после таких слов как можно говорить что в Казахстане доброжелательное коренное население?

А кто вас заставляет? ))
Профайл
Страница 275 из 275«1...273274275
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: drakon, yudjin

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS