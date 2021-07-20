Отправлено: - 10:08

elektron:

А вы разве не в СНГ? Да и потом можно онлайн первый смотреть прямой эфир

Цитата:ага, в нем... поэтому для снг другая программа и недоступны трансляции. Типа каждая страна должна сама покупать права. А у страны финансы поют романсы.Прямой эфир, на который даете ссылку тоже обрубает.... Сейчас даже анонсы трансляций недоступны для нашего региона.Все эти ваши ссылки хороши, пока дело не дойдет до прямого эфира спортивных трансляций. Все обрубают. Проходили уже с биатлоном... пока найдешь, половина гонки пройдёт.