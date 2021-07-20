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Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41982
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 11:31
Республиканские телеканалы Казахстана не смогли договориться о трансляции XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 107
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 21.07.21 - 09:54
Цитата:
iptv-плеер, и плейлист с нужным каналом) матчи Евро так смотрел) с олимпиадой надеюсь также получится, хотя бы спортивную гимнастику и стритбол посмотреть)
yudjin:
Где искать прямые эфиры?
Где искать прямые эфиры?
iptv-плеер, и плейлист с нужным каналом) матчи Евро так смотрел) с олимпиадой надеюсь также получится, хотя бы спортивную гимнастику и стритбол посмотреть)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7603
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 10:08
Цитата:
ага, в нем... поэтому для снг другая программа и недоступны трансляции. Типа каждая страна должна сама покупать права. А у страны финансы поют романсы.
Прямой эфир, на который даете ссылку тоже обрубает.... Сейчас даже анонсы трансляций недоступны для нашего региона.
Все эти ваши ссылки хороши, пока дело не дойдет до прямого эфира спортивных трансляций. Все обрубают. Проходили уже с биатлоном... пока найдешь, половина гонки пройдёт.
elektron:
А вы разве не в СНГ? Да и потом можно онлайн первый смотреть прямой эфир
А вы разве не в СНГ? Да и потом можно онлайн первый смотреть прямой эфир
ага, в нем... поэтому для снг другая программа и недоступны трансляции. Типа каждая страна должна сама покупать права. А у страны финансы поют романсы.
Прямой эфир, на который даете ссылку тоже обрубает.... Сейчас даже анонсы трансляций недоступны для нашего региона.
Все эти ваши ссылки хороши, пока дело не дойдет до прямого эфира спортивных трансляций. Все обрубают. Проходили уже с биатлоном... пока найдешь, половина гонки пройдёт.
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 10:15
А что разве по триколору или НТВ+ не будет трансляции,там полно спортивных каналов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2208
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 21.07.21 - 10:53
Сократили бы половину штата таких бесполезных каналов как Хабар И Казахстан. Глядишь и хватило бы денег на трансляцию олимпиады.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12442
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 10:59
Цитата:
я на нтв плюс с тарелки смотрю.
на мегафоне с тарелки тоже есть.
yudjin:
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Интересно и где вы их намерены смотреть?
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Интересно и где вы их намерены смотреть?
я на нтв плюс с тарелки смотрю.
на мегафоне с тарелки тоже есть.
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 11:13
Цитата:
Тарелки нынче не в тренде,народ на кабельном,да на IPTV сидит.
А зря ,абонентская плата копеечная,один раз поставил и забыл,особенно актуально для частного сектора,где интернет Казахтелекомовский мертвый как у меня 4-5мбит\сек.
alex_60:
я на нтв плюс с тарелки смотрю. на мегафоне с тарелки тоже есть.
я на нтв плюс с тарелки смотрю. на мегафоне с тарелки тоже есть.
Тарелки нынче не в тренде,народ на кабельном,да на IPTV сидит.
А зря ,абонентская плата копеечная,один раз поставил и забыл,особенно актуально для частного сектора,где интернет Казахтелекомовский мертвый как у меня 4-5мбит\сек.
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:06
Цитата:
Та деньги есть, скорее всего там в другом к общему знаменателю прийти не смогли
юля елиссева:
Глядишь и хватило бы денег на трансляцию олимпиады.
Глядишь и хватило бы денег на трансляцию олимпиады.
Та деньги есть, скорее всего там в другом к общему знаменателю прийти не смогли
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:14
Не знаю, есть ли список стран на русском языке, но на английском тут
тыц
И Киргизстан права получил, и Таджикистан, и Узбекистан. Даже как сказал Алекс, Гондурас в списке
PS: похоже СНГ все республики в списке. Афганистан и тот в списке, е-мае ))
PPS: фиг с ней, с олимпиадой, зато в КЗ Экспо было
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 12:21]
И Киргизстан права получил, и Таджикистан, и Узбекистан. Даже как сказал Алекс, Гондурас в списке
PS: похоже СНГ все республики в списке. Афганистан и тот в списке, е-мае ))
PPS: фиг с ней, с олимпиадой, зато в КЗ Экспо было
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 12:21]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22225
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:19
Цитата:
А Казахстан, где? Денег - нету?...
maxsaf:
Даже как сказал Алекс, Гондурас в списке
Даже как сказал Алекс, Гондурас в списке
А Казахстан, где? Денег - нету?...
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:22
Цитата:
ХЗ, щас Абайка прийдет- спросим
Он наверное телефон отключил, не знает что сказать, начальство до него дозвониться не может, тут народ волнуется, психолог срочно нужен
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 12:28]
drakon:
А Казахстан, где? Денег - нету?...
А Казахстан, где? Денег - нету?...
ХЗ, щас Абайка прийдет- спросим
Он наверное телефон отключил, не знает что сказать, начальство до него дозвониться не может, тут народ волнуется, психолог срочно нужен
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 12:28]
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:25
Цитата:
Мож ономасты все потратили?
drakon:
А Казахстан, где? Денег - нету?...
А Казахстан, где? Денег - нету?...
Мож ономасты все потратили?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2459
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:25
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