Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 36% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41982
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 11:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканские телеканалы Казахстана не смогли договориться о трансляции XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.
Читать новость

lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
107
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 21.07.21 - 09:54
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Где искать прямые эфиры?

iptv-плеер, и плейлист с нужным каналом) матчи Евро так смотрел) с олимпиадой надеюсь также получится, хотя бы спортивную гимнастику и стритбол посмотреть)
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7603
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 10:08
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вы разве не в СНГ? Да и потом можно онлайн первый смотреть прямой эфир

ага, в нем... поэтому для снг другая программа и недоступны трансляции. Типа каждая страна должна сама покупать права. А у страны финансы поют романсы.
Прямой эфир, на который даете ссылку тоже обрубает.... Сейчас даже анонсы трансляций недоступны для нашего региона.
Все эти ваши ссылки хороши, пока дело не дойдет до прямого эфира спортивных трансляций. Все обрубают. Проходили уже с биатлоном... пока найдешь, половина гонки пройдёт.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7985
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 10:15
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что разве по триколору или НТВ+ не будет трансляции,там полно спортивных каналов.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2208
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 21.07.21 - 10:53
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сократили бы половину штата таких бесполезных каналов как Хабар И Казахстан. Глядишь и хватило бы денег на трансляцию олимпиады.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12442
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 10:59
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Интересно и где вы их намерены смотреть?


я на нтв плюс с тарелки смотрю.
на мегафоне с тарелки тоже есть.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7985
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 11:13
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я на нтв плюс с тарелки смотрю. на мегафоне с тарелки тоже есть.

Тарелки нынче не в тренде,народ на кабельном,да на IPTV сидит.
А зря ,абонентская плата копеечная,один раз поставил и забыл,особенно актуально для частного сектора,где интернет Казахтелекомовский мертвый как у меня 4-5мбит\сек.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:06
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Глядишь и хватило бы денег на трансляцию олимпиады.

Та деньги есть, скорее всего там в другом к общему знаменателю прийти не смогли :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:14
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, есть ли список стран на русском языке, но на английском тут

тыц

И Киргизстан права получил, и Таджикистан, и Узбекистан. Даже как сказал Алекс, Гондурас в списке :lol:
PS: похоже СНГ все республики в списке. Афганистан и тот в списке, е-мае ))
PPS: фиг с ней, с олимпиадой, зато в КЗ Экспо было :-P

[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 12:21]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22225
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:19
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Даже как сказал Алекс, Гондурас в списке :lol:

А Казахстан, где? Денег - нету?... :-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:22
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А Казахстан, где? Денег - нету?...

ХЗ, щас Абайка прийдет- спросим :lol:
Он наверное телефон отключил, не знает что сказать, начальство до него дозвониться не может, тут народ волнуется, психолог срочно нужен :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.07.2021 - 12:28]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11227
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:25
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А Казахстан, где? Денег - нету?...

Мож ономасты все потратили? :-o
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2459
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 21.07.21 - 12:25
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А Казахстан, где? Денег - нету?...


Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS