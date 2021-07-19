Приходит русский мужик в магазин в Челябинске А там дагестанец на кассе -давайте картошки пару кг,морковь и арбузы у вас чьи? -??? -арбузы у вас чьи я спрашиваю? -нэ понимаю.... -всмысле вы не понимаете? Арбузы вот эти у вас чьи я спрашиваю? Откуда привезли? -эээ голос не повышай да! -Да я и не повышал голос,чьи арбузы ты можешь сказать??? -ээ выйди да из магаза -всмысле выйди? -иди отсюда нацик ****матерное аварское слово**** -Да почему нацик?? Я просто хочу узнать откуда вы арбузы повезли? Почему ты мне ответить не можешь??? -Пощель на ***матерное русское слово*** отсюда,я нэ обязан тэбэ на рюсском отвечать понэл да! У нас многанацианальная строна! Краткая аналогия с вопросом обслуживания на казахском языке в Казахстане))
alex_60: взять то их неоткуда.не из воздуха же. значит все остальные нации уедут по твоему?
Неоднократно обсуждали же на форуме. Во первых рождаемость у казахов выше, при этом у узбеков ещё выше. Также отмечали ранее, молодёжь уезжает не зависимо от национальной принадлежности, в том числе преимущественно славяне. Цитата:
alex_60: "хорошее" твое видение межнациональных отношений в стране. ассамблея народов казахстана, нет не слышал.
Ты что с луны свалился что ли? Тоже обсуждали неоднократно, депутаты парламента периодически данный вопрос поднимают, особенно за отток молодёжи, а ассамблея народов пусть работает, предпринимают действенные меры и.т.д.
приезжает абайка в Грузию. ну сразу понятно за грузинским пивом. своим любимым. эта, сыра грузин бар? чего, как ты меня назвал, повтори. ой, извините дяденька, больше не буду. честное пионерское. ладно, на первый раз прощаю. разговаривай на русском, если грузинского не знаешь. а то пива не получишь.
abaika95: а только потому что,тут свободно все на русском языке
Не только, а в том числе. Если всё остальное сможет перевесить дискомфорт от изучения языка - языкового вопроса не будет. А если прочие равные условия есть и выбор только в языке - многие предпочтут переехать. Кому-то будет проще выучить, если много чего терять.
maxsaf: Опять этот глупый пример с Челябинском, самому не смешно?
Не смешно просто скоро так и будет)) СССР не СССР а нац меньшинства возьмут свое в России Цитата:
maxsaf: В России как был при СССР русский язык, так и остался.
Это вы в Грозном скажите Или в Махачкале)) Цитата:
maxsaf: А в Казахстане законами меняют с русского языка на казахский
А Казахстан вроде как с 91 года отдельное государство И потомком СССР себя не признает вроде как да?)) Цитата:
maxsaf: А в маленьких, где хозяин и есть продавец - побегут за билетами. Ну может единицы и побегут на курсы.
Ну побегут за билетами не беда Естественный отбор Одним вакцина не нравится Другим язык Пусть ищут там где их примут такими)) Цитата:
alex_60: разговаривай на русском, если грузинского не знаешь. а то пива не получишь.
Ну это фантазия прям в духе Филиппа Дика) Так будет реалистичнее: Приезжает Алекс в Грузию -Водки можно? -....... Алекс едет в трамвпункт во Владикавказ потомучто в Грузии его обслужить отказались)) Рожей не вышел И паспортом))) Цитата:
Victor Yang: Не только, а в том числе
В том числе у многих стоит язык Сидят тут, Зарабатывают бабки Выводят в Россию А язык учить не собираються,а когда их просят, начинают плеваться и истерить Знают же что не правы Цитата:
elektron: Это ты загнул. В Германии переселенцам давали безработные и курсы полугодовые бесплатно
Хороший подход Немцы (настоящие) вообще нация полубогов Ничего не делают зря Обслуга должна знать язык тех к кому едет.... Логично Иначе зачем мигрантов завозить Правда даже немцы переборщили в этом плане Цитата:
elektron: А как по казахски тахикардия будет, знает кто как перевести?
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