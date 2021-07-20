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≡ Пытавшуюся переплыть на спор водохранилище женщину спасли полицейские в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41980
Пытавшуюся переплыть на спор водохранилище женщину спасли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 20.07.21 - 21:43
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Дежурный наряд УССО Костанайской области 19 июля спас тонущую женщину на охраняемом объекте «Кызыл-Жарское водохранилище» в Лисаковске. Подробности происшествия сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11213
Re: Пытавшуюся переплыть на спор водохранилище женщину спасли...
Отправлено: 20.07.21 - 21:43
#1
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Цитата:
взял спасательный круг и веревку, незамедлительно спустился с моста и, встав на бетонные волнорезы, кинул спасательный жилет женщине.

Где они все это носят? :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4751
Re: Пытавшуюся переплыть на спор водохранилище женщину спасли...
Отправлено: 20.07.21 - 21:47
#2
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Думаю, чего с крыши гаражей перестали дети прыгать, оказалось тетки тоже спорят и увлеклись забавами подростков
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7349
Re: Пытавшуюся переплыть на спор водохранилище женщину спасли...
Отправлено: 20.07.21 - 21:49
#3
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Цитата:
maxsaf:
кинул спасательный жилет женщине.

Меня больше всего жилет как то беспокоит. ;-)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4630
Re: Пытавшуюся переплыть на спор водохранилище женщину спасли...
Отправлено: 20.07.21 - 22:11
#4
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возрастная дура, застрявшая в детстве....
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1435
Re: Пытавшуюся переплыть на спор водохранилище женщину спасли...
Отправлено: 21.07.21 - 00:31
#5
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Зачем мешать процессу естественного отбора.
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