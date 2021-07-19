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≡ Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41980
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1354
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 19:52
#120
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вот это холивар! читал комментарии взахлеб!
многие привитые лукавят и не были сейчас уколоты до сих пор, пока не начали через работодателей продавливать не допуск, а теперь пяткой себя бьют что за вакцинацию были добровольно :-)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1828
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 23:12
#121
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Цитата:
lavprof:

А нужны вам чьи то ответы?!
Вы, сдается, все уже решили. Ровно по тем же соображениям, что и другим пеняете. Потому что решили! И за себя, и за привитых!
Цитата:
5555:

Точно также, а вы реально ждёте конкретики? Почитайте выше, соображений приведено более чем достаточно. Но вы же их в упор не видите. Вы все уже решили для себя
Только вот, ребятки сейчас решать ",для себя и за себя" не получится. Нужна коллективная безопасность. И игры в демократию пора кончать. Поэтому запасаемся поп-корном, все интересное для вас только начинается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8696
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 00:25
#122
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Цитата:
5555:
Вопрос то простой: почему заставляют всех вакцинироваться

Потомучто
Ответ такой же как и вопрос в сути))
Если человек жизнь прошел до середины и до сих пор не понял что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО то как такому человеку всерьез что-то обьеснить можно?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1435
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 00:26
#123
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Цитата:
все интересное для вас только начинается


Ой бай)) а можно мы чуть попозже испугаемся, а то сейчас некогда)))

Что вы так переживаете, я не пойму, если все будут привиты, то и мандражировать прекращайте, ждите 100 % - ой вакцинации населения. И свято в это уверуйте) Раз привитые сказали, значиЦЦа так и будет))) Смысл тут писать)))))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8696
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 21.07.21 - 00:36
#124
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43 год
Вермахт подтягивается к Курску
И тут толпа упертых: Слушайте! Ну объясните! Ну зачем нам идти на фронт? записывают якобы в добровольцы а по факту заставляют всех! Ну что это? Все добровольно,ты там станешь героем говорят а если погиб сам виноват
Ну вот что это ??
Яяяяя не понимаю......
Я хочу чтобы мне сел комиссар напротив и все растолдычил! Мы ребяты темные костромские ребяты,топор да делянка наша жизнь а тут фронты какита,вимтовки новые,мы энтого не знаем
Ты нам дело кажи! А мы ужо сами дотумекаем,кудыть то ети... этих ненцев хнать та!! И без ваших вимтовок!!!
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