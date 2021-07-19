Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев

Отправлено: - 00:36

43 год

Вермахт подтягивается к Курску

И тут толпа упертых: Слушайте! Ну объясните! Ну зачем нам идти на фронт? записывают якобы в добровольцы а по факту заставляют всех! Ну что это? Все добровольно,ты там станешь героем говорят а если погиб сам виноват

Ну вот что это ??

Яяяяя не понимаю......

Я хочу чтобы мне сел комиссар напротив и все растолдычил! Мы ребяты темные костромские ребяты,топор да делянка наша жизнь а тут фронты какита,вимтовки новые,мы энтого не знаем

Ты нам дело кажи! А мы ужо сами дотумекаем,кудыть то ети... этих ненцев хнать та!! И без ваших вимтовок!!!