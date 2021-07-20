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≡ Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41980
Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах
Отправлено: 20.07.21 - 13:38
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О мерах, необходимых для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой. Для этого предлагается 100% вакцинация педагогов и вакцинация школьников старше 12 лет.

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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
130
Re: Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в...
Отправлено: 20.07.21 - 13:38
#1
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Как очень глупо предлагать вакцинировать детей, особенно американской вакциной.

Мы же не дадим, лучше пусть дома будут учиться дистанционно.

Р.S. Кто знает, тот поймёт: Павлодар, Петропавловск.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1435
Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах
Отправлено: 20.07.21 - 14:26
#2
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Цитата:
В Минздраве РК пришедшие на встречу женщины напали на чиновников.

В сети распространилось видео этого инцидента. На встречу к антиваксерам вышли вице-министры Жандос Буркитбаев, Ажар Ганият и официальный представитель санврача РК Ержан Байтанаев.

Однако представителям Минздрава даже не дали сесть за стол, несколько женщин набросились на них.


Почувствуй, так сказать, народную любовь. Довели людей до ручки.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
130
Re: Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в...
Отправлено: 20.07.21 - 23:55
#3
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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Власти Великобритании решили не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. Согласно изданию, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Газета добавляет, что соответствующие инструкции будут официально опубликованы 19 июля, когда в Англии будут сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, а ношение масок и соблюдение социальной дистанции станут необязательными.
Р.S. Только сейчас посмотрел в ютубе информацию про англичан одного зарубежного казаха, хотел проверить.
Да, РИА новости разместила статью.
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