Отправлено: - 14:26

В Минздраве РК пришедшие на встречу женщины напали на чиновников.



В сети распространилось видео этого инцидента. На встречу к антиваксерам вышли вице-министры Жандос Буркитбаев, Ажар Ганият и официальный представитель санврача РК Ержан Байтанаев.



Однако представителям Минздрава даже не дали сесть за стол, несколько женщин набросились на них.

Цитата:Почувствуй, так сказать, народную любовь. Довели людей до ручки.