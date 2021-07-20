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Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41980
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 11:31
Республиканские телеканалы Казахстана не смогли договориться о трансляции XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.
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Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 11:31
Цитата:
А в долларах то поди та же цена и осталась
Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше
А в долларах то поди та же цена и осталась
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 36
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 11:44
Дык инфляция же и не 6-7 % как говорит нбрк.
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 11:56
А у кого, ещё, кроме КАзахстана, нет денег?...
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 12:01
Цитата:
А если все страны покажут олимпиаду, и только КЗ не сможет транслировать? Это будет абидна
drakon:
А у кого, ещё, кроме КАзахстана, нет денег?...
А у кого, ещё, кроме КАзахстана, нет денег?...
А если все страны покажут олимпиаду, и только КЗ не сможет транслировать? Это будет абидна
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12441
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 13:13
в Гондурасе показывают.
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».
они договорились.
но на русском языке.
в Казахстане его понимают и разговаривают на нем 93 процента.
так что проблем нет.
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».
они договорились.
но на русском языке.
в Казахстане его понимают и разговаривают на нем 93 процента.
так что проблем нет.
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 13:27
Алекс, ты уже - совершил,
жкртвоприношение?
абайка, наверное - уже...
жкртвоприношение?
абайка, наверное - уже...
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 13:29
Цитата:
Правильно, свои деньги нужно - экономить. А они против русского языка...
alex_60:
в Казахстане его понимают и разговаривают на нем 93 процента. так что проблем нет.
в Казахстане его понимают и разговаривают на нем 93 процента. так что проблем нет.
Правильно, свои деньги нужно - экономить. А они против русского языка...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4751
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 21:55
Спонсоры отзывают свою рекламу и отказались платить по причине отсутствия зрителей. Российскую команду вообще зачморили, не разрешают флаг и гимн, ещё вопрос, будет ли прямые трансляции на русском.
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 22:01
Цитата:
А куда делись почти 19 миллионов казахстанцев?
сайлау курманов:
по причине отсутствия зрителей.
по причине отсутствия зрителей.
А куда делись почти 19 миллионов казахстанцев?
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 22:03
Японцы такие думают: блин, зрителей нет, че делать. А давайте цену за трансляцию поднимем вдвое
Добринцофф должен эту идею на заметку взять, если народ перестанет идти и прибыль упадет - просто цену на все поднять на 123% и все наладится
[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 22:08]
Добринцофф должен эту идею на заметку взять, если народ перестанет идти и прибыль упадет - просто цену на все поднять на 123% и все наладится
[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 22:08]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7602
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 22:54
Цитата:
Интересно и где вы их намерены смотреть?
На кабельном первые два не настоящие, а для СНГовии. Спортивных трансляций международных мероприятий для нас не показывают. Посмотрел программу с 23-его... нет ничего. Даже анонсы запрещены для нашего региона. Матча на кабельном вообще нет.
Через приложения в смарт тв... также эфир обрубают в нашем регионе.
Где искать прямые эфиры?
alex_60:
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».
Интересно и где вы их намерены смотреть?
На кабельном первые два не настоящие, а для СНГовии. Спортивных трансляций международных мероприятий для нас не показывают. Посмотрел программу с 23-его... нет ничего. Даже анонсы запрещены для нашего региона. Матча на кабельном вообще нет.
Через приложения в смарт тв... также эфир обрубают в нашем регионе.
Где искать прямые эфиры?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7348
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 23:25
Цитата:
А вы разве не в СНГ?
Да и потом можно онлайн первый смотреть
прямой эфир
yudjin:
На кабельном первые два не настоящие, а для СНГовии.
На кабельном первые два не настоящие, а для СНГовии.
А вы разве не в СНГ?
Да и потом можно онлайн первый смотреть
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