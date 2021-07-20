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≡ Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41980
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 11:31
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Республиканские телеканалы Казахстана не смогли договориться о трансляции XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 11:31
#1
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Цитата:
Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше

А в долларах то поди та же цена и осталась :lol:
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
36
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 11:44
#2
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Дык инфляция же и не 6-7 % как говорит нбрк. ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22223
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 11:56
#3
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А у кого, ещё, кроме КАзахстана, нет денег?... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 12:01
#4
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Цитата:
drakon:
А у кого, ещё, кроме КАзахстана, нет денег?...

А если все страны покажут олимпиаду, и только КЗ не сможет транслировать? Это будет абидна :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12441
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 13:13
#5
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в Гондурасе показывают.
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».
они договорились.
но на русском языке.
в Казахстане его понимают и разговаривают на нем 93 процента.
так что проблем нет.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22223
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 13:27
#6
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Алекс, ты уже - совершил,
жкртвоприношение?
абайка, наверное - уже... 8-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22223
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 13:29
#7
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Цитата:
alex_60:
в Казахстане его понимают и разговаривают на нем 93 процента. так что проблем нет.

Правильно, свои деньги нужно - экономить. А они против русского языка... :lol: :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4751
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 21:55
#8
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Спонсоры отзывают свою рекламу и отказались платить по причине отсутствия зрителей. Российскую команду вообще зачморили, не разрешают флаг и гимн, ещё вопрос, будет ли прямые трансляции на русском.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 22:01
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
по причине отсутствия зрителей.

А куда делись почти 19 миллионов казахстанцев? :-o :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 22:03
#10
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Японцы такие думают: блин, зрителей нет, че делать. А давайте цену за трансляцию поднимем вдвое :lol:
Добринцофф должен эту идею на заметку взять, если народ перестанет идти и прибыль упадет - просто цену на все поднять на 123% и все наладится :lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 22:08]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7602
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 22:54
#11
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Цитата:
alex_60:
смотрим Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Интересно и где вы их намерены смотреть?
На кабельном первые два не настоящие, а для СНГовии. Спортивных трансляций международных мероприятий для нас не показывают. Посмотрел программу с 23-его... нет ничего. Даже анонсы запрещены для нашего региона. Матча на кабельном вообще нет.
Через приложения в смарт тв... также эфир обрубают в нашем регионе.
Где искать прямые эфиры?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7348
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 23:25
#12
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Цитата:
yudjin:
На кабельном первые два не настоящие, а для СНГовии.

А вы разве не в СНГ?
Да и потом можно онлайн первый смотреть прямой эфир ;-)
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