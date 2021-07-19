Отправлено: - 16:40

alex_60:

взять то их неоткуда.не из воздуха же. значит все остальные нации уедут по твоему?

alex_60:

"хорошее" твое видение межнациональных отношений в стране. ассамблея народов казахстана, нет не слышал.

Цитата:Неоднократно обсуждали же на форуме. Во первых рождаемость у казахов выше, при этом у узбеков ещё выше. Также отмечали ранее, молодёжь уезжает не зависимо от национальной принадлежности, в том числе преимущественно славяне. Цитата:Ты что с луны свалился что ли? Тоже обсуждали неоднократно, депутаты парламента периодически данный вопрос поднимают, особенно за отток молодёжи, а ассамблея народов пусть работает, предпринимают действенные меры и.т.д.