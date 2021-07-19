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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8693
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 16:35
#4096
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Приходит русский мужик в магазин в Челябинске
А там дагестанец на кассе
-давайте картошки пару кг,морковь и арбузы у вас чьи?
-???
-арбузы у вас чьи я спрашиваю?
-нэ понимаю....
-всмысле вы не понимаете? Арбузы вот эти у вас чьи я спрашиваю? Откуда привезли?
-эээ голос не повышай да!
-Да я и не повышал голос,чьи арбузы ты можешь сказать???
-ээ выйди да из магаза
-всмысле выйди?
-иди отсюда нацик ****матерное аварское слово****
-Да почему нацик?? Я просто хочу узнать откуда вы арбузы повезли? Почему ты мне ответить не можешь???
-Пощель на ***матерное русское слово*** отсюда,я нэ обязан тэбэ на рюсском отвечать понэл да! У нас многанацианальная строна!
Краткая аналогия с вопросом обслуживания на казахском языке в Казахстане))
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2249
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 16:40
#4097
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Цитата:
alex_60:
взять то их неоткуда.не из воздуха же. значит все остальные нации уедут по твоему?


Неоднократно обсуждали же на форуме. Во первых рождаемость у казахов выше, при этом у узбеков ещё выше. Также отмечали ранее, молодёжь уезжает не зависимо от национальной принадлежности, в том числе преимущественно славяне. Цитата:
alex_60:
"хорошее" твое видение межнациональных отношений в стране. ассамблея народов казахстана, нет не слышал.


Ты что с луны свалился что ли? Тоже обсуждали неоднократно, депутаты парламента периодически данный вопрос поднимают, особенно за отток молодёжи, а ассамблея народов пусть работает, предпринимают действенные меры и.т.д.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 18:16
#4098
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Цитата:
abaika95:
Приходит русский мужик в магазин в Челябинске

Опять этот глупый пример с Челябинском, самому не смешно? В России как был при СССР русский язык, так и остался. А в Казахстане законами меняют с русского языка на казахский.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 18:22
#4099
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Цитата:
abaika95:
Побузят а потом побегут двуязычных продавцов нанимать Только и всего Зарабатывать то хотят

Ну это в больших магазинах. А в маленьких, где хозяин и есть продавец - побегут за билетами. Ну может единицы и побегут на курсы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 18:37
#4100
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приезжает абайка в Грузию.
ну сразу понятно за грузинским пивом.
своим любимым.
эта, сыра грузин бар?
чего, как ты меня назвал, повтори.
ой, извините дяденька, больше не буду.
честное пионерское.
ладно, на первый раз прощаю.
разговаривай на русском, если грузинского не знаешь.
а то пива не получишь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 18:40
#4101
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Цитата:
maxsaf:
Ну это в больших магазинах.

где ж они столько найдут?
нету таких ы таком количестве.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14156
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.07.21 - 19:55
#4102
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Цитата:
abaika95:
а только потому что,тут свободно все на русском языке

Не только, а в том числе. Если всё остальное сможет перевесить дискомфорт от изучения языка - языкового вопроса не будет. А если прочие равные условия есть и выбор только в языке - многие предпочтут переехать. Кому-то будет проще выучить, если много чего терять.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.07.21 - 21:26
#4103
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Вот это поворот )) недавно было видео как женщина продавец, вроде на заправке, сказала: пусть сюда приходят и меня обучают.




Интересно, люди сидели на курсах с сохранением ЗП или без. :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22223
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.07.21 - 21:30
#4104
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Макс, ты в Казахстан, собрался?... ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.07.21 - 21:34
#4105
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Цитата:
drakon:
Макс, ты в Казахстан, собрался?...

Да, на языковые курсы. С сохранением зарплаты :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7348
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.07.21 - 21:52
#4106
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Цитата:
maxsaf:
С сохранением зарплаты

Это ты загнул. В Германии переселенцам давали безработные и курсы полугодовые бесплатно. Но что бы с сохранением ЗП, перебор. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.07.21 - 21:57
#4107
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Цитата:
elektron:
Это ты загнул. В Германии переселенцам давали безработные и курсы полугодовые бесплатно. Но что бы с сохранением ЗП, перебор.

Ниче я не загнул, совершенно нормально когда предприятие организовывает курсы повышения квалификации для своих сотрудников с сохранением зарплаты. Учителей, врачей дообучают. Нормальная практика.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7348
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.07.21 - 22:00
#4108
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Цитата:
maxsaf:
Учителей, врачей дообучают.

А как по казахски тахикардия будет, знает кто как перевести? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11211
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.07.21 - 22:05
#4109
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Цитата:
elektron:
А как по казахски тахикардия будет, знает кто как перевести?

Куат из тильмайдана знает, у него целая книжка есть по медицине. :lol:
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