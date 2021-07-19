Отправлено: - 12:16

abaika95:

Может и должны быть рамки Когда антиваксаризм признают религией со всеми юридическими обязанностями и запретами то я наверно воздержусь иронизировать над адептами Так как есть статья за насмешки над религиозными чувствами А пока антиваксеризм это просто сборище темных,глупых (тупых) личностей то морально меня ничего не останавливает))

Цитата:Очень хорошо, что вы поставили эти две категории людей в одну шеренгу, есть над чем подумать и посравнивать. Одни опираются на непроверенные научные данные, другие - на еще менее достоверные фиг понять кем написанные тексты. А защищают законом почему-то только вторую группу