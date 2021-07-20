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≡ Гонка с "Кайратом" и перенасыщение атаки. Зачем "Тоболу" Игорь Сергеев?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41979
Гонка с "Кайратом" и перенасыщение атаки. Зачем "Тоболу" Игорь Сергеев?
Отправлено: 20.07.21 - 14:21
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"Тобол" подписанием лучшего бомбардира "Актобе" Игоря Сергеева совершил один из самых громких трансферов летнего заявочного периода. Как усилилась атака костанайцев и зачем им столько центрфорвардов?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22221
Re: Гонка с "Кайратом" и перенасыщение атаки. Зачем...
Отправлено: 20.07.21 - 14:21
#1
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Накупил - игроков и - считай,
что ты - чемпион... :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12441
Re: Гонка с "Кайратом" и перенасыщение атаки. Зачем...
Отправлено: 20.07.21 - 15:13
#2
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Цитата:
drakon:
Накупил - игроков и - считай, что ты - чемпион...


по другому никак.
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