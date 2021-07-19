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Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41979
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 12:09
Цитата:
Ну будьте выше, зачем уподобляться?
abaika95:
Когда они ржали над умершими
Когда они ржали над умершими
Ну будьте выше, зачем уподобляться?
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 12:16
Цитата:
Очень хорошо, что вы поставили эти две категории людей в одну шеренгу, есть над чем подумать и посравнивать. Одни опираются на непроверенные научные данные, другие - на еще менее достоверные фиг понять кем написанные тексты. А защищают законом почему-то только вторую группу
abaika95:
Может и должны быть рамки Когда антиваксаризм признают религией со всеми юридическими обязанностями и запретами то я наверно воздержусь иронизировать над адептами Так как есть статья за насмешки над религиозными чувствами А пока антиваксеризм это просто сборище темных,глупых (тупых) личностей то морально меня ничего не останавливает))
Может и должны быть рамки Когда антиваксаризм признают религией со всеми юридическими обязанностями и запретами то я наверно воздержусь иронизировать над адептами Так как есть статья за насмешки над религиозными чувствами А пока антиваксеризм это просто сборище темных,глупых (тупых) личностей то морально меня ничего не останавливает))
Очень хорошо, что вы поставили эти две категории людей в одну шеренгу, есть над чем подумать и посравнивать. Одни опираются на непроверенные научные данные, другие - на еще менее достоверные фиг понять кем написанные тексты. А защищают законом почему-то только вторую группу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 163
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 12:59
Цитата:
Для того, чтобы это признать таковым, они должны заявить об этом И сразу кратно убавится последователей этой ерунды.
Если серьёзно то, что нетрадиционные религиозные течения и различные секты имеют прямое отношение к движению антиваксеров - так это же факт.
К примеру, те же самые "свидетели" запрещают своим последователям в Казахстане эту процедуру.
Тут нужно компетентным органам тщательно разбираться, насколько члены различных культов влияют на формирование у населения крайне негативного отношения к вакцинации, используется ли при достижении такого влияния ложная информация.
Свобода веры - так пусть верят где-то там, отдельно, никто не запрещает, а такая пропаганда уже не совсем в правовом поле будет находиться. Если сектанты действительно не только сами отказываются от вакцинации, но и влияют на мнение других, нужно запрещать такие организации как деструктивные и всё.
abaika95:
антиваксаризм признают религией
антиваксаризм признают религией
Для того, чтобы это признать таковым, они должны заявить об этом И сразу кратно убавится последователей этой ерунды.
Если серьёзно то, что нетрадиционные религиозные течения и различные секты имеют прямое отношение к движению антиваксеров - так это же факт.
К примеру, те же самые "свидетели" запрещают своим последователям в Казахстане эту процедуру.
Тут нужно компетентным органам тщательно разбираться, насколько члены различных культов влияют на формирование у населения крайне негативного отношения к вакцинации, используется ли при достижении такого влияния ложная информация.
Свобода веры - так пусть верят где-то там, отдельно, никто не запрещает, а такая пропаганда уже не совсем в правовом поле будет находиться. Если сектанты действительно не только сами отказываются от вакцинации, но и влияют на мнение других, нужно запрещать такие организации как деструктивные и всё.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7982
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 13:43
Цитата:
Это то да,согласен,никакой принудиловки,вакцинация должна быть добровольной,ну можно ещё написать ,что кто нен уколется не поедет отдыхать за границу,но не трогайте святое,право на работу.
Цитата:
Видити ли,я очень занятой человек,потратить 2 часа рабочего времени на вакцинацию-это непозволительная роскошь
[Исправлено: Добринцофф, 20.07.2021 - 13:46]
yudjin:
Я же не против вакцинации.... хотите делайте, хотите - нет. Но это должно быть ДОБРОВОЛЬНО и не затрагивать тем более права на труд! Не должны быть топорных методов нашей скудоумной власти: ограничить, запретить, наказать!
Я же не против вакцинации.... хотите делайте, хотите - нет. Но это должно быть ДОБРОВОЛЬНО и не затрагивать тем более права на труд! Не должны быть топорных методов нашей скудоумной власти: ограничить, запретить, наказать!
Это то да,согласен,никакой принудиловки,вакцинация должна быть добровольной,ну можно ещё написать ,что кто нен уколется не поедет отдыхать за границу,но не трогайте святое,право на работу.
Цитата:
yudjin:
Ну да, с февраля не нашел времени?
Ну да, с февраля не нашел времени?
Видити ли,я очень занятой человек,потратить 2 часа рабочего времени на вакцинацию-это непозволительная роскошь
[Исправлено: Добринцофф, 20.07.2021 - 13:46]
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 13:51
Цитата:
а Вы, если попадете в те ~8% заразившихся, несмотря на вакцину?)
Цитата:
а давайте так и сделаем, с такой же подпиской о том, что "понял, принял, претензий не имею".
А теперь вопросы:
А проводил уже кто исследования, что "ковидный иммунитет", полученный естественным путем хуже полученного после вакцины? Почему через 3 месяца переболевшим советуют вакцинироваться, а ревакцинацию через 6 месяцев? Или все предположения?
По поводу эффективности вакцин таки спорить не будем, исследования есть, с контрольными группами. А переболевшие? Каков процент заразившихся повторно из тех, кто не вакцинировался? Какова тяжесть болезни? Через сколько месяцев это произошло?
ladas:
А вы будете нести ответственность за то, что не привившись заразили вирусом окружающих и кого-то убили?
А вы будете нести ответственность за то, что не привившись заразили вирусом окружающих и кого-то убили?
а Вы, если попадете в те ~8% заразившихся, несмотря на вакцину?)
Цитата:
Горожанин_kst: Снять все ограничения, и закрыть все ковидные богодельни. Отказники пусть задыхаются и умирают в собственных опочивальнях, без шума и статистики.
а давайте так и сделаем, с такой же подпиской о том, что "понял, принял, претензий не имею".
А теперь вопросы:
А проводил уже кто исследования, что "ковидный иммунитет", полученный естественным путем хуже полученного после вакцины? Почему через 3 месяца переболевшим советуют вакцинироваться, а ревакцинацию через 6 месяцев? Или все предположения?
По поводу эффективности вакцин таки спорить не будем, исследования есть, с контрольными группами. А переболевшие? Каков процент заразившихся повторно из тех, кто не вакцинировался? Какова тяжесть болезни? Через сколько месяцев это произошло?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12441
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 14:08
Цитата:
ну да, лучше позаражать других и умереть.
кабинеты открываются в 8.00,занимает процедура пятнадцать минут с дорогой.
ах да, забыл, спекулянты то раньше десяти не встают. извиняюсь.
Добринцофф:
Видити ли,я очень занятой человек,потратить 2 часа рабочего времени на вакцинацию-это
Видити ли,я очень занятой человек,потратить 2 часа рабочего времени на вакцинацию-это
ну да, лучше позаражать других и умереть.
кабинеты открываются в 8.00,занимает процедура пятнадцать минут с дорогой.
ах да, забыл, спекулянты то раньше десяти не встают. извиняюсь.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12441
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 14:13
понеслось по новой, новенькие участники ветки задают вопросы, на которые выше уже сто раз ответили. писатели, не читатели. однако.
честно говоря думал умных людей больше.
честно говоря думал умных людей больше.
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 14:30
Цитата:
с Вами то умом то никто не сравнится, я так смысл некоторых Ваших ответов вообще "не догоняю", шибко умно завернуто.
Однако ответ на мои вопросы один - исследований не проводилось, просто "мы так решили".
alex_60:
понеслось по новой, новенькие участники ветки задают вопросы, на которые выше уже сто раз ответили. писатели, не читатели. однако. честно говоря думал умных людей больше.
понеслось по новой, новенькие участники ветки задают вопросы, на которые выше уже сто раз ответили. писатели, не читатели. однако. честно говоря думал умных людей больше.
с Вами то умом то никто не сравнится, я так смысл некоторых Ваших ответов вообще "не догоняю", шибко умно завернуто.
Однако ответ на мои вопросы один - исследований не проводилось, просто "мы так решили".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8693
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 14:31
Цитата:
Зачем мне это?
Хочу око за око
Никому всеровно не нужна моральная высота)
Цитата:
У вторых лобби сильное)
За них мать их ети мировая империя сразу впрягается))
Ей не нравится когда верующих людей в мире обижают,сразу за права человека начинает толдычить) а с империей шутки плохи,она может долго давить но всеровно раздавит в итоге
Цитата:
Ну вот и куда смотрят эти компентетные органы?) Всё бородачей небось в степях Актобе ловят
А тут под боком 5 колонна в лице НЕДОсект смуту сеет у населения
Блаженные бабушки и тётушки которые ходят с журнальчиками по улицам,на вид не страшные,вещи умные говорят а хватишься у тебя уже весь подъезд от вакцинации отказался потомучто ЕМУ так не угодно)))
maxsaf:
Ну будьте выше, зачем уподобляться?
Ну будьте выше, зачем уподобляться?
Зачем мне это?
Хочу око за око
Никому всеровно не нужна моральная высота)
Цитата:
maxsaf:
Одни опираются на непроверенные научные данные, другие - на еще менее достоверные фиг понять кем написанные тексты. А защищают законом почему-то только вторую группу
Одни опираются на непроверенные научные данные, другие - на еще менее достоверные фиг понять кем написанные тексты. А защищают законом почему-то только вторую группу
У вторых лобби сильное)
За них мать их ети мировая империя сразу впрягается))
Ей не нравится когда верующих людей в мире обижают,сразу за права человека начинает толдычить) а с империей шутки плохи,она может долго давить но всеровно раздавит в итоге
Цитата:
Mr_negotive:
Тут нужно компетентным органам тщательно разбираться, насколько члены различных культов влияют на формирование у населения крайне негативного отношения к вакцинации, используется ли при достижении такого влияния ложная информация.
Тут нужно компетентным органам тщательно разбираться, насколько члены различных культов влияют на формирование у населения крайне негативного отношения к вакцинации, используется ли при достижении такого влияния ложная информация.
Ну вот и куда смотрят эти компентетные органы?) Всё бородачей небось в степях Актобе ловят
А тут под боком 5 колонна в лице НЕДОсект смуту сеет у населения
Блаженные бабушки и тётушки которые ходят с журнальчиками по улицам,на вид не страшные,вещи умные говорят а хватишься у тебя уже весь подъезд от вакцинации отказался потомучто ЕМУ так не угодно)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1433
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 14:34
Цитата:
Не твой урАвЭнь, брат (с) Что то о высоких материях на крайне абстрактные темы)))
вообще "не догоняю"
Не твой урАвЭнь, брат (с) Что то о высоких материях на крайне абстрактные темы)))
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