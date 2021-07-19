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≡ Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41979
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11204
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 12:09
#105
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Цитата:
abaika95:
Когда они ржали над умершими

Ну будьте выше, зачем уподобляться?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11204
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 12:16
#106
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Цитата:
abaika95:
Может и должны быть рамки Когда антиваксаризм признают религией со всеми юридическими обязанностями и запретами то я наверно воздержусь иронизировать над адептами Так как есть статья за насмешки над религиозными чувствами А пока антиваксеризм это просто сборище темных,глупых (тупых) личностей то морально меня ничего не останавливает))

Очень хорошо, что вы поставили эти две категории людей в одну шеренгу, есть над чем подумать и посравнивать. Одни опираются на непроверенные научные данные, другие - на еще менее достоверные фиг понять кем написанные тексты. А защищают законом почему-то только вторую группу :lol:
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
163
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 12:59
#107
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Цитата:
abaika95:
антиваксаризм признают религией

Для того, чтобы это признать таковым, они должны заявить об этом :lol: И сразу кратно убавится последователей этой ерунды.

Если серьёзно то, что нетрадиционные религиозные течения и различные секты имеют прямое отношение к движению антиваксеров - так это же факт.

К примеру, те же самые "свидетели" запрещают своим последователям в Казахстане эту процедуру.

Тут нужно компетентным органам тщательно разбираться, насколько члены различных культов влияют на формирование у населения крайне негативного отношения к вакцинации, используется ли при достижении такого влияния ложная информация.

Свобода веры - так пусть верят где-то там, отдельно, никто не запрещает, а такая пропаганда уже не совсем в правовом поле будет находиться. Если сектанты действительно не только сами отказываются от вакцинации, но и влияют на мнение других, нужно запрещать такие организации как деструктивные и всё.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7982
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 13:43
#108
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Цитата:
yudjin:
Я же не против вакцинации.... хотите делайте, хотите - нет. Но это должно быть ДОБРОВОЛЬНО и не затрагивать тем более права на труд! Не должны быть топорных методов нашей скудоумной власти: ограничить, запретить, наказать!

Это то да,согласен,никакой принудиловки,вакцинация должна быть добровольной,ну можно ещё написать ,что кто нен уколется не поедет отдыхать за границу,но не трогайте святое,право на работу.
Цитата:
yudjin:
Ну да, с февраля не нашел времени?

Видити ли,я очень занятой человек,потратить 2 часа рабочего времени на вакцинацию-это непозволительная роскошь ;-)

[Исправлено: Добринцофф, 20.07.2021 - 13:46]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
104
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 13:51
#109
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Цитата:
ladas:
А вы будете нести ответственность за то, что не привившись заразили вирусом окружающих и кого-то убили?

а Вы, если попадете в те ~8% заразившихся, несмотря на вакцину?)

Цитата:
Горожанин_kst: Снять все ограничения, и закрыть все ковидные богодельни. Отказники пусть задыхаются и умирают в собственных опочивальнях, без шума и статистики.

а давайте так и сделаем, с такой же подпиской о том, что "понял, принял, претензий не имею".
А теперь вопросы:
А проводил уже кто исследования, что "ковидный иммунитет", полученный естественным путем хуже полученного после вакцины? Почему через 3 месяца переболевшим советуют вакцинироваться, а ревакцинацию через 6 месяцев? Или все предположения?
По поводу эффективности вакцин таки спорить не будем, исследования есть, с контрольными группами. А переболевшие? Каков процент заразившихся повторно из тех, кто не вакцинировался? Какова тяжесть болезни? Через сколько месяцев это произошло?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12441
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 14:08
#110
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Цитата:
Добринцофф:
Видити ли,я очень занятой человек,потратить 2 часа рабочего времени на вакцинацию-это


ну да, лучше позаражать других и умереть.
кабинеты открываются в 8.00,занимает процедура пятнадцать минут с дорогой.
ах да, забыл, спекулянты то раньше десяти не встают. извиняюсь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12441
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 14:13
#111
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понеслось по новой, новенькие участники ветки задают вопросы, на которые выше уже сто раз ответили. писатели, не читатели. однако.
честно говоря думал умных людей больше.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
104
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 14:30
#112
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Цитата:
alex_60:
понеслось по новой, новенькие участники ветки задают вопросы, на которые выше уже сто раз ответили. писатели, не читатели. однако. честно говоря думал умных людей больше.

с Вами то умом то никто не сравнится, я так смысл некоторых Ваших ответов вообще "не догоняю", шибко умно завернуто.
Однако ответ на мои вопросы один - исследований не проводилось, просто "мы так решили".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8693
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 14:31
#113
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Цитата:
maxsaf:
Ну будьте выше, зачем уподобляться?

Зачем мне это?
Хочу око за око
Никому всеровно не нужна моральная высота)
Цитата:
maxsaf:
Одни опираются на непроверенные научные данные, другие - на еще менее достоверные фиг понять кем написанные тексты. А защищают законом почему-то только вторую группу

У вторых лобби сильное)
За них мать их ети мировая империя сразу впрягается))
Ей не нравится когда верующих людей в мире обижают,сразу за права человека начинает толдычить) а с империей шутки плохи,она может долго давить но всеровно раздавит в итоге
Цитата:
Mr_negotive:
Тут нужно компетентным органам тщательно разбираться, насколько члены различных культов влияют на формирование у населения крайне негативного отношения к вакцинации, используется ли при достижении такого влияния ложная информация.

Ну вот и куда смотрят эти компентетные органы?) Всё бородачей небось в степях Актобе ловят
А тут под боком 5 колонна в лице НЕДОсект смуту сеет у населения
Блаженные бабушки и тётушки которые ходят с журнальчиками по улицам,на вид не страшные,вещи умные говорят а хватишься у тебя уже весь подъезд от вакцинации отказался потомучто ЕМУ так не угодно)))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1433
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 14:34
#114
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Цитата:
вообще "не догоняю"


Не твой урАвЭнь, брат (с) Что то о высоких материях на крайне абстрактные темы))) :lol:
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