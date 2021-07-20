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Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41979
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 11:29
Этот пост не для антиваксеров, нет. С теми спорить бесполезно. У тех коллективный разум заменяет свой собственный. Им бесполезно доказывать одну простую вещь – да, вакцина не идеальна, но ничего лучше нет. Не придумали пока ничего лучше.
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Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 11:29
Помню в прошлом году у этого же автора почти такой же пост был. Знакомые умирают,все плохо,надо обезопасить себя,носите маски,карантин благо а сейчас надо вакцинирваться....и не сказать что в этом плане мне претит его мнение. Просто создаётся впечатление что автор полноценный искусственно "созданный" инфоЛОМовоец (лидер общественного мнения) Тоесть по радикальным вопросам он высказывается "как надо партии" А в общем ведёт блогерскую дейтельность высказываясь на разные темы иногда радикально резко,так как надо большинству а большинству как известно очень нравится когда критикуют чиновников,когда пишут как у нас все не устроено,какие у нас проблемы,большинство вообще любит негатив.
И вот автор вкраплениями в свои рассуждения обо всем и ни о чем смотрю часто начал вставлять пропаганду.
Казахстанская АПшечка видно пошла по протаренному пути российской АПшекчки которая активно прорабатывает вопрос о нативной агитации через популярных блогеров.
А тут блогер то даже не был никому известен
Кто он? Просто какой-то Юрист который пишет свое мнение и его мнение подозрительно часто цитируют в разных изданиях и пабликах,прям подозрительно часто.
Больше видать публиковать некого)
Один он высказывается по всем политическим темам в Казахстане
И вот автор вкраплениями в свои рассуждения обо всем и ни о чем смотрю часто начал вставлять пропаганду.
Казахстанская АПшечка видно пошла по протаренному пути российской АПшекчки которая активно прорабатывает вопрос о нативной агитации через популярных блогеров.
А тут блогер то даже не был никому известен
Кто он? Просто какой-то Юрист который пишет свое мнение и его мнение подозрительно часто цитируют в разных изданиях и пабликах,прям подозрительно часто.
Больше видать публиковать некого)
Один он высказывается по всем политическим темам в Казахстане
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 11:32
Цитата:
Типа вас, только он профессионал
[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 11:33]
abaika95:
Тоесть по радикальным вопросам он высказывается "как надо партии"
Тоесть по радикальным вопросам он высказывается "как надо партии"
Типа вас, только он профессионал
[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 11:33]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7601
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 11:51
Цитата:
А вот у меня в доме за последние 8 месяцев скончались 5 (пять) пожилых соседей. Им всем за 70. Но НИ ОДИН не умер ни от ковида, ни от его последствий. Одна по возрасту (за 90), вторая не перенесла операцию, её муж, спустя месяц - от тоски, четвертая от других хронических болезней, пятый - от инсульта.
Цитата:
Это называется куда ветер-туда и Есимханов.
Цитата:
Америку открыл. Дети болели всегда. Особенно те, кто ходит в сад. 2-3 недели ходят, 2 недели - на больничном. Стабильно так у многих. Ангина, орви, орз, ротавирус, герпес, конъюнктивит, отит... Всё это бывает и лечится.
[Исправлено: yudjin, 20.07.2021 - 11:53]
То один известный человек скончался, то другой.
А вот у меня в доме за последние 8 месяцев скончались 5 (пять) пожилых соседей. Им всем за 70. Но НИ ОДИН не умер ни от ковида, ни от его последствий. Одна по возрасту (за 90), вторая не перенесла операцию, её муж, спустя месяц - от тоски, четвертая от других хронических болезней, пятый - от инсульта.
Цитата:
abaika95:
оесть по радикальным вопросам он высказывается "как надо партии"
оесть по радикальным вопросам он высказывается "как надо партии"
Это называется куда ветер-туда и Есимханов.
Цитата:
У моих и ваших детей – дети ведь болеть начали, вот что плохо.
Америку открыл. Дети болели всегда. Особенно те, кто ходит в сад. 2-3 недели ходят, 2 недели - на больничном. Стабильно так у многих. Ангина, орви, орз, ротавирус, герпес, конъюнктивит, отит... Всё это бывает и лечится.
[Исправлено: yudjin, 20.07.2021 - 11:53]
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 12:17
Цитата:
Нет
Я высказываюсь как хочу и как мне нравится
Если не заметили я большинству не поддакиваю и не стараюсь показаться "своим" парнем чтобы потом нести нативно агитацию в массы)) я вообще не люблю идти в русле большинства особенно если это большинство рассуждает инстинктами) вот прям какое-то противное стадное чувство появляется)) у вас нет?
Цитата:
Ну тут то получается он как раз против ветра плюет
Читал коменты у него под постами
Люди такие темы критично воспринимают
Начинают отписываться,а это минус блогеру
Явно ему не нравится чтобы от него отписывались читатели но видать "линия парти" давлеет) и когда он разгребет уже с этим карантином то начнет наверстывать,акима какого-нибудь критикнет
Или Работу министерства)) людям нравится популизм,они его даже не замечают)
maxsaf:
Типа вас, только он профессионал
Типа вас, только он профессионал
Нет
Я высказываюсь как хочу и как мне нравится
Если не заметили я большинству не поддакиваю и не стараюсь показаться "своим" парнем чтобы потом нести нативно агитацию в массы)) я вообще не люблю идти в русле большинства особенно если это большинство рассуждает инстинктами) вот прям какое-то противное стадное чувство появляется)) у вас нет?
Цитата:
yudjin:
Это называется куда ветер-туда и Есимханов
Это называется куда ветер-туда и Есимханов
Ну тут то получается он как раз против ветра плюет
Читал коменты у него под постами
Люди такие темы критично воспринимают
Начинают отписываться,а это минус блогеру
Явно ему не нравится чтобы от него отписывались читатели но видать "линия парти" давлеет) и когда он разгребет уже с этим карантином то начнет наверстывать,акима какого-нибудь критикнет
Или Работу министерства)) людям нравится популизм,они его даже не замечают)
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 12:27
Цитата:
Значит ваше мнение с линией партии совпадает случайно?
abaika95:
вот прям какое-то противное стадное чувство появляется
вот прям какое-то противное стадное чувство появляется
Значит ваше мнение с линией партии совпадает случайно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 104
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 13:58
Цитата:
знаем мы нашу статистику, когда выздоровевших больше, чем заболевших) или стабильно каждый день одинаковое число заболевших)
Потому и не верят...
Ержан Есимханов:
У нас в стране такая же статистика.
У нас в стране такая же статистика.
знаем мы нашу статистику, когда выздоровевших больше, чем заболевших) или стабильно каждый день одинаковое число заболевших)
Потому и не верят...
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 14:22
Цитата:
Не случайно конечно
это задание из самого самого верха
Говорят вот Есимханов есть у нас
Ну-ка критики его для острастки чтобы на тебя не подумали что ты наш
Ты нам важнее на форуме НГ
Там ведь мировое сообщество почти сидит
Европа,Канада,пол России тебя читает
Есимханову это и не снилось
maxsaf:
Значит ваше мнение с линией партии совпадает случайно?
Значит ваше мнение с линией партии совпадает случайно?
Не случайно конечно
это задание из самого самого верха
Говорят вот Есимханов есть у нас
Ну-ка критики его для острастки чтобы на тебя не подумали что ты наш
Ты нам важнее на форуме НГ
Там ведь мировое сообщество почти сидит
Европа,Канада,пол России тебя читает
Есимханову это и не снилось
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