Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается

Отправлено: - 11:29

Помню в прошлом году у этого же автора почти такой же пост был. Знакомые умирают,все плохо,надо обезопасить себя,носите маски,карантин благо а сейчас надо вакцинирваться....и не сказать что в этом плане мне претит его мнение. Просто создаётся впечатление что автор полноценный искусственно ​"созданный" инфоЛОМовоец (лидер общественного мнения) Тоесть по радикальным вопросам он высказывается "как надо партии" А в общем ведёт блогерскую дейтельность высказываясь на разные темы иногда радикально резко,так как надо большинству а большинству как известно очень нравится когда критикуют чиновников,когда пишут как у нас все не устроено,какие у нас проблемы,большинство вообще любит негатив.

И вот автор вкраплениями в свои рассуждения обо всем и ни о чем смотрю часто начал вставлять пропаганду.

Казахстанская АПшечка видно пошла по протаренному пути российской АПшекчки которая активно прорабатывает вопрос о нативной агитации через популярных блогеров.

А тут блогер то даже не был никому известен

Кто он? Просто какой-то Юрист который пишет свое мнение и его мнение подозрительно часто цитируют в разных изданиях и пабликах,прям подозрительно часто.

Больше видать публиковать некого)

Один он высказывается по всем политическим темам в Казахстане