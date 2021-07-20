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≡ Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41974
Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции Олимпийских игр в Токио
Отправлено: 20.07.21 - 11:31
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Республиканские телеканалы Казахстана не смогли договориться о трансляции XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11198
Re: Казахстанские телеканалы не смогли договориться о трансляции...
Отправлено: 20.07.21 - 11:31
#1
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Цитата:
Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше

А в долларах то поди та же цена и осталась :lol:
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