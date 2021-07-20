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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41974
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 11:29
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Этот пост не для антиваксеров, нет. С теми спорить бесполезно. У тех коллективный разум заменяет свой собственный. Им бесполезно доказывать одну простую вещь – да, вакцина не идеальна, но ничего лучше нет. Не придумали пока ничего лучше.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8688
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 11:29
#1
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Помню в прошлом году у этого же автора почти такой же пост был. Знакомые умирают,все плохо,надо обезопасить себя,носите маски,карантин благо а сейчас надо вакцинирваться....и не сказать что в этом плане мне претит его мнение. Просто создаётся впечатление что автор полноценный искусственно ​"созданный" инфоЛОМовоец (лидер общественного мнения) Тоесть по радикальным вопросам он высказывается "как надо партии" А в общем ведёт блогерскую дейтельность высказываясь на разные темы иногда радикально резко,так как надо большинству а большинству как известно очень нравится когда критикуют чиновников,когда пишут как у нас все не устроено,какие у нас проблемы,большинство вообще любит негатив.
И вот автор вкраплениями в свои рассуждения обо всем и ни о чем смотрю часто начал вставлять пропаганду.
Казахстанская АПшечка видно пошла по протаренному пути российской АПшекчки которая активно прорабатывает вопрос о нативной агитации через популярных блогеров.
А тут блогер то даже не был никому известен
Кто он? Просто какой-то Юрист который пишет свое мнение и его мнение подозрительно часто цитируют в разных изданиях и пабликах,прям подозрительно часто.
Больше видать публиковать некого)
Один он высказывается по всем политическим темам в Казахстане
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11198
Ержан ЕСИМХАНОВ: Для тех, кто сомневается
Отправлено: 20.07.21 - 11:32
#2
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Цитата:
abaika95:
Тоесть по радикальным вопросам он высказывается "как надо партии"

Типа вас, только он профессионал :lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 11:33]
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