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Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41974
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 161
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 09:13
Цитата:
Вопрос это не однозначный. Ответ на него будет зависеть от того, какие будут действовать ограничения в отношении привитых и не привитых. Это, в первую очередь, зависит от доли вакцинированного населения. Если 80% будет привитых и Казахстан пойдёт по пути некоторых стран - отменяя все ограничения, один ответ на вопрос, если будут сохраняться правильные требования по маскам в отношении всех, то совершенно другой ответ на этот вопрос. Однозначно одно - все меры должны действовать на всех, как минимум, до появления коллективного иммунитета. В это же время надо понимать, что отказавшийся от профилактики принимает все связанные с этим риски, в том числе, и заражения от других лиц, без их категорирования на привитых и не привитых, это его личный выбор и его осознанное решение. Опять что-то не то?
yudjin:
Но вы то, размахивая и прикрываясь бумажкой, будете считать, что типа никого не можете заразить, хотя это не так! Вы будете нести ответственность?
Но вы то, размахивая и прикрываясь бумажкой, будете считать, что типа никого не можете заразить, хотя это не так! Вы будете нести ответственность?
Вопрос это не однозначный. Ответ на него будет зависеть от того, какие будут действовать ограничения в отношении привитых и не привитых. Это, в первую очередь, зависит от доли вакцинированного населения. Если 80% будет привитых и Казахстан пойдёт по пути некоторых стран - отменяя все ограничения, один ответ на вопрос, если будут сохраняться правильные требования по маскам в отношении всех, то совершенно другой ответ на этот вопрос. Однозначно одно - все меры должны действовать на всех, как минимум, до появления коллективного иммунитета. В это же время надо понимать, что отказавшийся от профилактики принимает все связанные с этим риски, в том числе, и заражения от других лиц, без их категорирования на привитых и не привитых, это его личный выбор и его осознанное решение. Опять что-то не то?
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 09:41
Цитата:
Вы всё врёте... Хабар, а не первый.
А для ярых противников скоро и файзер подвезут. Только вот незадачка - даже с файзером в крови вас не пустят ни в Европу,ни в штаты... Как со спутником в РФ.
yudjin:
Говорят, после второй прививки 1 канал лучше показывать начинает..
Говорят, после второй прививки 1 канал лучше показывать начинает..
Вы всё врёте... Хабар, а не первый.
А для ярых противников скоро и файзер подвезут. Только вот незадачка - даже с файзером в крови вас не пустят ни в Европу,ни в штаты... Как со спутником в РФ.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 480
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 10:02
Цитата:
Они в свое время ,прекрасно оптимизировали медицину.Бывшего(опального) министра здравхрана даже президент похвалил,за "развитие" качества медицинских услуг
Mr_negotive:
Государство несёт триллионные расходы на систему здравоохранения.
Государство несёт триллионные расходы на систему здравоохранения.
Они в свое время ,прекрасно оптимизировали медицину.Бывшего(опального) министра здравхрана даже президент похвалил,за "развитие" качества медицинских услуг
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2470
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 10:07
Цитата:
Этот аргумент, Эл, для просвещённых! Но, оказывается, в 21 веке обскурантов (мракобесов!) ничуть не убавилось по сравнению со средневековьем. Только они напирают на свои "права", а не на "неугодное богу" дело...
Вот не ожидала, что yudjin (для меня образец гражданской активности) будет на одной стороне с одним из обскурантов - OdiМ_iz_Teh!
Да,yudjin, наше государство столько натворило косяков в процессе пандемии, что только утвердило граждан в своей малой способности благополучно выйти из любой катастрофы.
Однако, это только аргумент в пользу прививок - привейся и этим увеличь шанс на выживание! Ибо когда больницы будут забиты, аппаратов ИВЛ и кислорода будет не хватать, кто или что придёт нам на помощь?
Рассуждения о вреде вакцин, моё тело, что хочу, то с ним и делаю, и прочий бред - смеху подобно!
Речь действительно идёт уже о государственной безопасности: потере людских ресурсов и экономическом крахе! У нас и так уже огромный внешний долг. Не сомневаюсь, что продолжаем и дальше брать огромные кредиты на борьбу с пандемией.
При нашем "компетентном" управлении страной выжившим и их потомкам ещё долго придётся расплачиваться
[Исправлено: таноми52, 20.07.2021 - 10:11]
elektron:
Будет "стадный" иммунитет и болезни не будет. А пока именно антипрививочники и позволяют вирусу мутировать. И понятно, что дойти может до того, что будет мутация, против которой ни вакцина ни переболевший, уже не будет защищён. Тем более повторные заражения, уже даже разными штаммами одновременно были подтверждены.
Будет "стадный" иммунитет и болезни не будет. А пока именно антипрививочники и позволяют вирусу мутировать. И понятно, что дойти может до того, что будет мутация, против которой ни вакцина ни переболевший, уже не будет защищён. Тем более повторные заражения, уже даже разными штаммами одновременно были подтверждены.
Этот аргумент, Эл, для просвещённых! Но, оказывается, в 21 веке обскурантов (мракобесов!) ничуть не убавилось по сравнению со средневековьем. Только они напирают на свои "права", а не на "неугодное богу" дело...
Вот не ожидала, что yudjin (для меня образец гражданской активности) будет на одной стороне с одним из обскурантов - OdiМ_iz_Teh!
Да,yudjin, наше государство столько натворило косяков в процессе пандемии, что только утвердило граждан в своей малой способности благополучно выйти из любой катастрофы.
Однако, это только аргумент в пользу прививок - привейся и этим увеличь шанс на выживание! Ибо когда больницы будут забиты, аппаратов ИВЛ и кислорода будет не хватать, кто или что придёт нам на помощь?
Рассуждения о вреде вакцин, моё тело, что хочу, то с ним и делаю, и прочий бред - смеху подобно!
Речь действительно идёт уже о государственной безопасности: потере людских ресурсов и экономическом крахе! У нас и так уже огромный внешний долг. Не сомневаюсь, что продолжаем и дальше брать огромные кредиты на борьбу с пандемией.
При нашем "компетентном" управлении страной выжившим и их потомкам ещё долго придётся расплачиваться
[Исправлено: таноми52, 20.07.2021 - 10:11]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7981
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 10:19
Цитата:
Я то же не ожидал,видимо что то пошло не так
Даже я торгаш,спекулянт и "мироед" не имею ничего против прививки.
Правда пока не кололся,нет свободного времени на посещение прививочного пункта,но если такой автобус приедет на складскую ,то с удовольствием уколюсь,что называется не отходя от станка.
таноми52:
Вот не ожидала, что yudjin (для меня образец гражданской активности) будет на одной стороне с одним из обскурантов
Вот не ожидала, что yudjin (для меня образец гражданской активности) будет на одной стороне с одним из обскурантов
Я то же не ожидал,видимо что то пошло не так
Даже я торгаш,спекулянт и "мироед" не имею ничего против прививки.
Правда пока не кололся,нет свободного времени на посещение прививочного пункта,но если такой автобус приедет на складскую ,то с удовольствием уколюсь,что называется не отходя от станка.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 35
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 10:35
Комментарий проходит проверку.
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 10:38
Цитата:
Кабинеты до 20:00 точно работают. Можете и после станка, в порядке релаксации.
Добринцофф:
станка
станка
Кабинеты до 20:00 точно работают. Можете и после станка, в порядке релаксации.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 480
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 10:39
Цитата:
Верно,только наши "компетентные" управленцы,хорошо брали кредиты и до пандемии,прекрасно осваивая их, осаживая "лишнее" у себя в карманах.
Бороться нужно с пандемией,несомненно,прививаться и тд,самому вторую скоро получать .
Но лино я понимаю,что народ устал,что политическая импотенция нашей власти-надоела,как горькая редька.Куда не кинь-обязательно какой-то бардак,обязательно какого-нибудь министра или акима судят,или обвиняют в воровстве,взяточничестве.Это и выливается в итоге в отрицание всего,что предлагает и делает власть.
"Порох" готов,надеюсь у власти хватит ума,не бросить спичку,а сработать дипломатически.
таноми52:
У нас и так уже огромный внешний долг. Не сомневаюсь, что продолжаем и дальше брать огромные кредиты на борьбу с пандемией. При нашем "компетентном" управлении страной выжившим и их потомкам ещё долго придётся расплачиваться
У нас и так уже огромный внешний долг. Не сомневаюсь, что продолжаем и дальше брать огромные кредиты на борьбу с пандемией. При нашем "компетентном" управлении страной выжившим и их потомкам ещё долго придётся расплачиваться
Верно,только наши "компетентные" управленцы,хорошо брали кредиты и до пандемии,прекрасно осваивая их, осаживая "лишнее" у себя в карманах.
Бороться нужно с пандемией,несомненно,прививаться и тд,самому вторую скоро получать .
Но лино я понимаю,что народ устал,что политическая импотенция нашей власти-надоела,как горькая редька.Куда не кинь-обязательно какой-то бардак,обязательно какого-нибудь министра или акима судят,или обвиняют в воровстве,взяточничестве.Это и выливается в итоге в отрицание всего,что предлагает и делает власть.
"Порох" готов,надеюсь у власти хватит ума,не бросить спичку,а сработать дипломатически.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11198
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 10:50
Цитата:
Согласен во многом, добавлю от себя: идешь на выборы, голосуешь за одного - видишь результат, голосуешь за другого - а результат тот же, вообще не идешь на выборы - результат все тот же. А потом тебе говорят - доллар не подскочит. А через неделю он взлетает в космос. И потом тот же голос тебе говорит: надо вакцинироваться. А у тебя уже иммунитет и антитела выработались. К тому голосу
Сергей kst:
Согласен во многом, добавлю от себя: идешь на выборы, голосуешь за одного - видишь результат, голосуешь за другого - а результат тот же, вообще не идешь на выборы - результат все тот же. А потом тебе говорят - доллар не подскочит. А через неделю он взлетает в космос. И потом тот же голос тебе говорит: надо вакцинироваться. А у тебя уже иммунитет и антитела выработались. К тому голосу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8688
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 11:37
Цитата:
А вам?
Цитата:
Вообще плевать я писал это прочитав комент алекса выше и мне понравилось
Когда антиваксеры пишут бред про чипирование, про мы все умрем от вакцины,про вакцинированных что потдались на эксперимент и.т.д чето никто не возмущается
Так и тут
Мне будет иронично когда антиваксеры начнут пачками умирать,только и всего
Цитата:
Ну так и агитируйте
Я вроде тут агитацией не занимаюсь))
Я просто ржу) Цитата:
Вы пытаетесь натянуть сову на глобус как всегда
Я ржу над антиваксерам а не над всеми заболевшими)
Вы антиваксер и я задел ваши чувства?
maxsaf:
Заняться больше нечем?
Заняться больше нечем?
А вам?
Цитата:
maxsaf:
Я бы и дальше игнорировал эту ветку, но Абайка перегибает. Умерших представляет, типа прикол у него такой. Абайка, единичные печальные случаи возможны с любой стороны и они ни о чем не говорят. Опираться можно только на статистику, и то если она достоверная. Остальное - манипуляции.
Я бы и дальше игнорировал эту ветку, но Абайка перегибает. Умерших представляет, типа прикол у него такой. Абайка, единичные печальные случаи возможны с любой стороны и они ни о чем не говорят. Опираться можно только на статистику, и то если она достоверная. Остальное - манипуляции.
Вообще плевать я писал это прочитав комент алекса выше и мне понравилось
Когда антиваксеры пишут бред про чипирование, про мы все умрем от вакцины,про вакцинированных что потдались на эксперимент и.т.д чето никто не возмущается
Так и тут
Мне будет иронично когда антиваксеры начнут пачками умирать,только и всего
Цитата:
maxsaf:
Если уж и агитировать за вакцинацию, то так:
Если уж и агитировать за вакцинацию, то так:
Ну так и агитируйте
Я вроде тут агитацией не занимаюсь))
Я просто ржу) Цитата:
maxsaf:
Теперь вам веселее стало?
Теперь вам веселее стало?
Вы пытаетесь натянуть сову на глобус как всегда
Я ржу над антиваксерам а не над всеми заболевшими)
Вы антиваксер и я задел ваши чувства?
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