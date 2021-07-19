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Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41971
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 7599
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:56
Цитата:
как в вашем возрасте говорят... еще дожить надо)
Кстати, поздравляю! Говорят, после второй прививки 1 канал лучше показывать начинает.. Так шо будете смотреть Жить здорово с Еленой Малышевой в отличном качестве.
[Исправлено: yudjin, 20.07.2021 - 00:00]
alex_60:
не, у меня 26 вторая порция.
не, у меня 26 вторая порция.
как в вашем возрасте говорят... еще дожить надо)
Кстати, поздравляю! Говорят, после второй прививки 1 канал лучше показывать начинает.. Так шо будете смотреть Жить здорово с Еленой Малышевой в отличном качестве.
[Исправлено: yudjin, 20.07.2021 - 00:00]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12435
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:58
Цитата:
кто переболел, тому уже ничего не страшно. а тут неделя.
yudjin:
еще дожить надо
еще дожить надо
кто переболел, тому уже ничего не страшно. а тут неделя.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12435
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 00:04
Цитата:
не, не курсе, что такое первый канал,
у меня другие интересы.
yudjin:
Говорят, после второй прививки 1 канал лучше показывать начинает.. Так шо будете смотреть
Говорят, после второй прививки 1 канал лучше показывать начинает.. Так шо будете смотреть
не, не курсе, что такое первый канал,
у меня другие интересы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8686
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 01:09
Представляю
Сергей Николаевич Жмых (1975-2021)
Активист с пламенным сердцем
Революционер и борец
Боролся против тотальной вакцинации населения и диктата системы
Вышел под дождь заболел гриппом и погиб
Сергей Николаевич Жмых (1975-2021)
Активист с пламенным сердцем
Революционер и борец
Боролся против тотальной вакцинации населения и диктата системы
Вышел под дождь заболел гриппом и погиб
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 02:10
Цитата:
Заняться больше нечем?
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 03:50]
abaika95:
Представляю
Представляю
Заняться больше нечем?
Цитата:
Южнокорейские власти пытаются успокоить граждан после того, как стало известно о смерти 13 человек, получивших перед этим прививку от сезонного гриппа.
[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 03:50]
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 02:13
Я бы и дальше игнорировал эту ветку, но Абайка перегибает. Умерших представляет, типа прикол у него такой. Абайка, единичные печальные случаи возможны с любой стороны и они ни о чем не говорят. Опираться можно только на статистику, и то если она достоверная. Остальное - манипуляции.
[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 03:51]
[Исправлено: maxsaf, 20.07.2021 - 03:51]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 128
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 20.07.21 - 02:35
Я правильно понимаю, что практически официально появились понятия: антиваксер и Ваксер?
Людей, которые за вакцинацию это ваксеры?
Людей, которые за вакцинацию это ваксеры?
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 02:37
Цитата:
Если уж и агитировать за вакцинацию, то так:
Цитата:
abaika95:
Если уж и агитировать за вакцинацию, то так:
Цитата:
Власти Канады объявили, что намерены открыть границы для прошедших полную вакцинацию от коронавируса препаратами, получившими одобрение в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 02:46
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 20.07.21 - 03:46
Цитата:
Тут вакцина не помогла:
Цитата:
Цитата:
Теперь вам веселее стало?
abaika95:
Тут вакцина не помогла:
Цитата:
Мужчина жестоко избил заболевшую COVID-19 жену и выгнал на улицу в Кызылорде
Цитата:
Отмечается, что полиция не смогла помочь, потому что у женщины положительный тест на COVID-19 и к ней никого не впускают, несмотря на то, что она вакцинирована.
Теперь вам веселее стало?
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