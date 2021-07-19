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abaika95:



Власти Канады объявили, что намерены открыть границы для прошедших полную вакцинацию от коронавируса препаратами, получившими одобрение в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Цитата:Если уж и агитировать за вакцинацию, то так:Цитата: