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≡ Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41971
Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 17.07.21 - 16:07
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Эти видео в редакцию "НГ" прислали читатели. Оба были сняты сегодня, 17 июля. Водители недоумевают, почему городские службы так и не откачали воду под мостом на ПЧСТР, а сосредоточили свои силы лишь на пр. Назарбаева.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
665
Re: Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 17.07.21 - 16:07
#1
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Цитата:
ПЧСТР

"идеологически устаревшее название" со всеми невытекающими
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
929
Re: Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 17.07.21 - 16:24
#2
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Можно получить гидроудар.... кто будет отвечать...
Водитель и будет виноват, нафига лезть туда? Я лучше машину угроблю, но в объезд не поеду, так получается?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22216
Re: Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 18.07.21 - 14:25
#3
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Цитата:

Помогите решить проблему, - написал в редакцию мужчина.

Жди, сама - испарится...
:lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11554
Re: Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 20.07.21 - 00:48
#4
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Тут сразу две глобальные проблемы.
Приезжее поакуномататить в акимат откуда могут знать про народный мост в ПЧСТР ????? :lol:

Вторая проблема: а что им за это будет ???
Например когда они крадут деревья на улицах города, они обкрадывают бюджет по статье обрезка, затем бесконечно обкрадывают бюджеты по статье посадка непринимающихся саженцев. А тут им кроме грязи что светит на дне?

:lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11554
Под мостом на ПЧСТР до сих пор не откачали воду
Отправлено: 20.07.21 - 00:57
#5
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Цитата:
drakon:
Жди, сама - испарится...

Есть ещё варианты:
1. Пустить слух, что грязь лечебная, лечит коронавирус и ревматизм.

2. Если каждый житель бросит в эту воду горсть монет, то чиновничья жаба громким голосом заорёт на весь центр: "халява, халява, побежали искать где эти местный жители запрятали мост ПЧСТР"

3. Найти великого оператора, ученика великих кинооператоров, и снять душевный фильм "Переправа", или "Мост в ПЧСТР". Снабдить фильм отсылками на гниющей заваленный мусором город и отослать на всемирный фестиваль документальных фильмов.
После несомненной победы, президент Токаев похвалит акимов, выпишет им премию за достижения и может быть пришлёт новую паромную переправу! :-P

[Исправлено: Серый волк, 19.07.2021 - 22:34]
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