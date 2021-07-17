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Тут сразу две глобальные проблемы.Приезжее поакуномататить в акимат откуда могут знать про народный мост в ПЧСТР ?????Вторая проблема: а что им за это будет ???Например когда они крадут деревья на улицах города, они обкрадывают бюджет по статье обрезка, затем бесконечно обкрадывают бюджеты по статье посадка непринимающихся саженцев. А тут им кроме грязи что светит на дне?