Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 15:53
Сначала в частной лаборатории женщине в ответ на вопросы о получении медотвода отвакцинации сообщили о стоимости услуги в 120 000 тенге. Но позже знакомая посоветовала ей человека, который сделает медотвод гораздо дешевле. Читать новость
Партизан7: проблемы со здоровьем: гипертонию и астму не могут дать медотвод
Потому что эти заболевания не относятся к перечню противопоказаний. По ним вакцинацию следует проводить "С осторожностью", что означает излечить или купировать заболевание (временный мед. отвод) - и вперед на вакцинацию. Заболевания, являющиеся основанием для постоянного мед. отвода по показаниям - они единичны. При ряде хронических заболеваний вакцинация даже показана вообще-то.
Цитата: Mr_negotive Заболевания, являющиеся основанием для постоянного мед. отвода по показаниям - они единичны.
Не знал. Но все равно очень странно. Мне все же кажется, должен быть более большой список людей, которые могут получить медотвод.
Надо отнестись с пониманием к людям. Реальный пример: у нас работает инвалид 2 группы, с множеством болезней. И он наотрез решил отказаться от вакцинации, боится, что его организм не выдержит. Я отлично понимаю. Он лучше уволится, но работать не будет.
Возмущенная учительница направилась разбираться в государственную поликлинику, от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель незамедлительно сообщила о подделке в полицию.
Вот всегда такие случаи удивляли. Хотела обмануть государство - ее саму обманули и она обращается к государству за защитой. Смешно прямо. Нужно ввести норму чтобы такие дела не рассматривали или такая "жертва" сама пусть так же отвечает по закону. Цитата:
Змея Подколодная: «Проверить паспорта, наверное, невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно.
Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.
Victor Yang: Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.
прививку колют не только в поликлиниках, в ТРЦ всяких, безнес-центре ещё, но на фоне ужесточения ответственности за выдачу и покупку липовых паспортов и фиктивных уколов сделать это будет проблематично
Реальный пример: у нас работает инвалид 2 группы, с множеством болезней. И он наотрез решил отказаться от вакцинации, боится, что его организм не выдержит. Я отлично понимаю. Он лучше уволится, но работать не будет.
В этой ситуации у меняесть несколько вопросов. Чему может научить детей человек, который покупает медотвод? Второе, чему может научить этот же человек, который мало того, что купил медотвод, так еще и вместо того, что бы обратиться к этим же товарищам с вопросами, идет в поликлинику. Вот честно, я не хотела бы ТАКОГО учителя своему ребенку. Это ж надо догадаться... Чего она ждала от поликлиники?? Ну и насчет медотвода... Те, кто ратует за них, они чио думают, что ковид тоже будет интересоваться есть ли медотвод?? Гипертоники и астматики в группе риска.. Неужели себя не жалко?? У однокурстницы с астмой сейчас такой лонгковид, что мама не горюй(((. В телеграме с прошлого года есть чат, где люди скидывают отчеты по побочкам от вакцины. Причем там указывают свои хронич заболевания. По поиску можно найти и посмотреть как все прошло и примерно представлять. Хотя, конечно, организмы все разные и мало ли... Но лучше вакцина, чем ИВЛ и реанимация при вирусе(((. Всем здоровья и что бы эта бяка прошла стороной!! Ах да... Учителя этого я б уволила... Это ж дискредетирует профессию учителя...
У этого человека уже был инсульт. И он правильно боится, что вакцинация может нанести ему непоправимый вред.
СЕЙЧАС у него есть шанс жить. А Вы не думали, что про вакцинация может его погубить. Пишут, что если более 70 процентов получат вакцинацию, то будет коллективный иммунитет.
Надо давать таким людям возможность не вакцинироваться. Их же немного в процентном отношении. И Вы не забывайте, больные люди более мнительные, любое изменение организма: повышение температуры и др, они начнут сразу морально и физически слабеть.
Р.S. Должен же все возобладать здравый смысл. И что государство добьётся принудительной вакцинации больных людей? Они не будут работать, небудут рабочих мест и бизнесу не выгодно тоже. Лично мне очень важно, чтоб он получил медотвод и продолжал работать.
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