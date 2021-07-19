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≡ Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41971
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 15:53
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Сначала в частной лаборатории женщине в ответ на вопросы о получении медотвода отвакцинации сообщили о стоимости услуги в 120 000 тенге. Но позже знакомая посоветовала ей человека, который сделает медотвод гораздо дешевле.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1353
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 15:53
#1
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вот уж удивляют некоторые, пытаясь сейчас купить или продать медотвод.
было давно уже понятно что вариантов "не привиться" практически нет
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
128
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 17:01
#2
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А почему женщине, имеющую проблемы со здоровьем:гипертонию и астму не могут дать медотвод? Странно. Вроде бы простая ситуация.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2207
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 17:17
#3
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Бестолковая дама. Все равно что дать взятку а потом идти в полицию жаловаться, что взяточник взял деньги и не сделал обещанного.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
529
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 17:34
#4
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с онко в 3 стадии надо вакцинироваться. О чем ты )))
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
158
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 18:20
#5
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Цитата:
Партизан7:
проблемы со здоровьем: гипертонию и астму не могут дать медотвод

Потому что эти заболевания не относятся к перечню противопоказаний. По ним вакцинацию следует проводить "С осторожностью", что означает излечить или купировать заболевание (временный мед. отвод) - и вперед на вакцинацию. Заболевания, являющиеся основанием для постоянного мед. отвода по показаниям - они единичны. При ряде хронических заболеваний вакцинация даже показана вообще-то.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
128
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 18:54
#6
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Цитата: Mr_negotive
Заболевания, являющиеся основанием для постоянного мед. отвода по показаниям - они единичны.

Не знал. Но все равно очень странно. Мне все же кажется, должен быть более большой список людей, которые могут получить медотвод.

Надо отнестись с пониманием к людям.
Реальный пример: у нас работает инвалид 2 группы, с множеством болезней. И он наотрез решил отказаться от вакцинации, боится, что его организм не выдержит.
Я отлично понимаю.
Он лучше уволится, но работать не будет.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1431
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 19:29
#7
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Цитата:
вот уж удивляют некоторые, пытаясь сейчас купить или продать медотвод.
было давно уже понятно что вариантов "не привиться" практически нет


Я Вас шу шуть огорчу))))))
Цитата:
«Проверить паспорта, наверное, невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно.

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14153
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 19:37
#8
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Цитата:
Возмущенная учительница направилась разбираться в государственную поликлинику, от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель незамедлительно сообщила о подделке в полицию.

Источник:

Вот всегда такие случаи удивляли. Хотела обмануть государство - ее саму обманули и она обращается к государству за защитой. Смешно прямо. Нужно ввести норму чтобы такие дела не рассматривали или такая "жертва" сама пусть так же отвечает по закону.
Цитата:
Змея Подколодная:
«Проверить паспорта, наверное, невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно.

Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1353
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 21:18
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.


прививку колют не только в поликлиниках, в ТРЦ всяких, безнес-центре ещё,
но на фоне ужесточения ответственности за выдачу и покупку липовых паспортов и фиктивных уколов сделать это будет проблематично
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7344
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 21:22
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же

Не знаю как точно всё поставлено на поток в Германии, но медсетру, которая случайно разбила ампулу и вколола пациенту физраствор, как то вычислили. Был такой случай. ;-)
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
92
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 21:49
#11
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Цитата:
Реальный пример: у нас работает инвалид 2 группы, с множеством болезней. И он наотрез решил отказаться от вакцинации, боится, что его организм не выдержит.
Я отлично понимаю.
Он лучше уволится, но работать не будет.

Источник:

Добивает тупизм, а умереть от короновируса, он со своими болячками не боится? В такой ситуации должно быть за счастье получить вакцину и успеть до заражения вирусом. Жесть...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7344
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 21:59
#12
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Цитата:
Партизан7:
А почему женщине, имеющую проблемы со здоровьем:гипертонию и астму не могут дать медотвод?

Потому что это не те заболевания при которых дают мед. отвод.
Это как раз те заболевания, когда вакцинация спасти может от сложного течения заболевания, как минимум.
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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
25
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 22:24
#13
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В этой ситуации у меняесть несколько вопросов. Чему может научить детей человек, который покупает медотвод? Второе, чему может научить этот же человек, который мало того, что купил медотвод, так еще и вместо того, что бы обратиться к этим же товарищам с вопросами, идет в поликлинику. Вот честно, я не хотела бы ТАКОГО учителя своему ребенку. Это ж надо догадаться... Чего она ждала от поликлиники?? Ну и насчет медотвода... Те, кто ратует за них, они чио думают, что ковид тоже будет интересоваться есть ли медотвод?? Гипертоники и астматики в группе риска.. Неужели себя не жалко?? У однокурстницы с астмой сейчас такой лонгковид, что мама не горюй(((. В телеграме с прошлого года есть чат, где люди скидывают отчеты по побочкам от вакцины. Причем там указывают свои хронич заболевания. По поиску можно найти и посмотреть как все прошло и примерно представлять. Хотя, конечно, организмы все разные и мало ли... Но лучше вакцина, чем ИВЛ и реанимация при вирусе(((. Всем здоровья и что бы эта бяка прошла стороной!! Ах да... Учителя этого я б уволила... Это ж дискредетирует профессию учителя...
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
128
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 20.07.21 - 00:38
#14
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Ladas и elektron

У этого человека уже был инсульт.
И он правильно боится, что вакцинация может нанести ему непоправимый вред.

СЕЙЧАС у него есть шанс жить.
А Вы не думали, что про вакцинация может его погубить.
Пишут, что если более 70 процентов получат вакцинацию, то будет коллективный иммунитет.

Надо давать таким людям возможность не вакцинироваться.
Их же немного в процентном отношении.
И Вы не забывайте, больные люди более мнительные, любое изменение организма: повышение температуры и др, они начнут сразу морально и физически слабеть.

Р.S. Должен же все возобладать здравый смысл.
И что государство добьётся принудительной вакцинации больных людей?
Они не будут работать, небудут рабочих мест и бизнесу не выгодно тоже.
Лично мне очень важно, чтоб он получил медотвод и продолжал работать.
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