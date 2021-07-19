Отправлено: - 23:33

Горожанин_kst:

Женя, в том то и дело, что каждый

А вообще забавно..кучка антивасеров может управлять миллионами... у которых, во-первых, нет своего мнения и своей башки... во-вторых, толпа дармоедов-чиновников проиграла в компетентности, в способности донести и убедить необходимость прививки так, чтобы люди поверили, при этом не вызвав еще большее недоверие к этой власти, которая за много лет настолько против себя настроила простой народ, что остается только выдавать на гора многотомные постановления ограничений и запрещать работать.Цитата:Не надо оправдываться... Ты для меня уже все сказал...