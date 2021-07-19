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Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
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Я робот(Пользователи)
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Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 17:05
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь казахстанцев из-за упертых антиваксеров, сообщается в Twitter Акорды. Напомним, Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 23:02
Цитата:
Ну так Вы объясните не на уровне ясельной группы, дайте ответы на вопросы. Которые я обозначил. Может соглашение подпишем с Вами как агитатором? Если что, 50 лет мою семью обеспечивать будете? Ну, а если не сдохну, а так инвалидом стану то и меня?
alex_60:
Ну так Вы объясните не на уровне ясельной группы, дайте ответы на вопросы. Которые я обозначил. Может соглашение подпишем с Вами как агитатором? Если что, 50 лет мою семью обеспечивать будете? Ну, а если не сдохну, а так инвалидом стану то и меня?
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 23:06
Цитата:
Себе сделай, третий контрольный...
alex_60:
Себе сделай, третий контрольный...
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:13
Ништяки для вакцинированных.
В Нур-Султане продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Участие во втором розыгрыше еще двух iPhone12 и других ценных призов приняли вакцинированные в период с 7 июля по 16 июля включительно. Розыгрыш прошел в прямом эфире 17 июля (суббота) в 17.00 на страницах акимата Нур-Султана в социальных сетях (Facebook, YouTube), сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
Таким образом, обладателями еще двух iPhone12 стали № 39137 Азамат Аккушкаров и № 13011 Сандигуль Игликова, холодильник выиграла № 14964 Нурсулу Нурекешова, телевизор - № 14080 Нина Савицкая, микроволновку - № 34262 Дамир Нуржанов, умную колонку с Алисой выиграл Расулбек Куанышбеков, ультразвуковой увлажнитель воздуха - № 41207 Диля Дуиесинова, видеорегистратор - № 25842 Азамат Жунусбеков. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.
Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов столичным акиматом будет проводиться еженедельно до конца лета.
В столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-й компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA Silk Way объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-м компонентом. Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60 процентов.
В Нур-Султане продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Участие во втором розыгрыше еще двух iPhone12 и других ценных призов приняли вакцинированные в период с 7 июля по 16 июля включительно. Розыгрыш прошел в прямом эфире 17 июля (суббота) в 17.00 на страницах акимата Нур-Султана в социальных сетях (Facebook, YouTube), сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
Таким образом, обладателями еще двух iPhone12 стали № 39137 Азамат Аккушкаров и № 13011 Сандигуль Игликова, холодильник выиграла № 14964 Нурсулу Нурекешова, телевизор - № 14080 Нина Савицкая, микроволновку - № 34262 Дамир Нуржанов, умную колонку с Алисой выиграл Расулбек Куанышбеков, ультразвуковой увлажнитель воздуха - № 41207 Диля Дуиесинова, видеорегистратор - № 25842 Азамат Жунусбеков. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.
Розыгрыш iPhone12 и других ценных призов столичным акиматом будет проводиться еженедельно до конца лета.
В столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-й компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA Silk Way объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-м компонентом. Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60 процентов.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:15
Цитата:
Пенсию, получать - будешь...
Odin_iz_Teh:
а так инвалидом стану то и меня?
а так инвалидом стану то и меня?
Пенсию, получать - будешь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7344
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:15
Цитата:
Желательно 70% и выше. Но в КЗ с такой плотностью, может и меньше было бы достаточно. Но проблема, все ли 15 % которых и так не достаточно привитых, а не в ведро вылиты вакцины. Вот где казус-кнактус.
yudjin:
Сколько для него надо % вакцинированных. По-моему говорили о 60 %
Сколько для него надо % вакцинированных. По-моему говорили о 60 %
Желательно 70% и выше. Но в КЗ с такой плотностью, может и меньше было бы достаточно. Но проблема, все ли 15 % которых и так не достаточно привитых, а не в ведро вылиты вакцины. Вот где казус-кнактус.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:31
Цитата:
Женя, в том то и дело, что каждый разумный человек понимает, что локдаун, блок-посты были средствами дистанцирования, они были вынужденной мерой, пока не было вакцины. Никакой другой практической пользы от них не было. И не могло быть. От этой заразы не было предварительной защиты, по сути ничего не было. Кроме ИСЗ и дистанции. Но ими пандемию не погасить в кратчайший срок. Сколько эксперты дают? 9-8 лет на то, чтоб естественным путем и дикими жертвами прийти к иммунитету, в условиях постоянного дистанцирования, ценой убитой экономики, и ещё большими жертвами сопутствующими, от разрухи, падения уровня жизни. Это по сути то, к чему вы призываете, отказываясь от вакцинации.
При условии 60% вакцинации по оценкам тех же экспертов уйдет до 2-3 лет на борьбу с болезнью, но уже ценой меньших жертв. Но экономика все едино рухнет!
Если вакцинацию провести 100%, то хватит и года для полной победы. Но, судя по настроениям одурманенного народа, такой вариант утопичен.
Наша беда, и беда властей, что мы за 30 лет "стабильности" разучились слышать и верить друг другу.
И, как ни странно, социальные сети...вот он новый Антихрист современности...
yudjin:
Женя, в том то и дело, что каждый разумный человек понимает, что локдаун, блок-посты были средствами дистанцирования, они были вынужденной мерой, пока не было вакцины. Никакой другой практической пользы от них не было. И не могло быть. От этой заразы не было предварительной защиты, по сути ничего не было. Кроме ИСЗ и дистанции. Но ими пандемию не погасить в кратчайший срок. Сколько эксперты дают? 9-8 лет на то, чтоб естественным путем и дикими жертвами прийти к иммунитету, в условиях постоянного дистанцирования, ценой убитой экономики, и ещё большими жертвами сопутствующими, от разрухи, падения уровня жизни. Это по сути то, к чему вы призываете, отказываясь от вакцинации.
При условии 60% вакцинации по оценкам тех же экспертов уйдет до 2-3 лет на борьбу с болезнью, но уже ценой меньших жертв. Но экономика все едино рухнет!
Если вакцинацию провести 100%, то хватит и года для полной победы. Но, судя по настроениям одурманенного народа, такой вариант утопичен.
Наша беда, и беда властей, что мы за 30 лет "стабильности" разучились слышать и верить друг другу.
И, как ни странно, социальные сети...вот он новый Антихрист современности...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7344
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:31
Цитата:
Эти ништяки было большой ошибкой. Теперь точно никто больше без этих ништяков добровольно прививаться не пойдёт.
yudjin:
Ништяки для вакцинированных.
Ништяки для вакцинированных.
Эти ништяки было большой ошибкой. Теперь точно никто больше без этих ништяков добровольно прививаться не пойдёт.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:33
А вообще забавно..кучка антивасеров может управлять миллионами... у которых, во-первых, нет своего мнения и своей башки... во-вторых, толпа дармоедов-чиновников проиграла в компетентности, в способности донести и убедить необходимость прививки так, чтобы люди поверили, при этом не вызвав еще большее недоверие к этой власти, которая за много лет настолько против себя настроила простой народ, что остается только выдавать на гора многотомные постановления ограничений и запрещать работать.
Цитата:
Не надо оправдываться... Ты для меня уже все сказал...
Цитата:
Горожанин_kst:
Женя, в том то и дело, что каждый
Женя, в том то и дело, что каждый
Не надо оправдываться... Ты для меня уже все сказал...
Re: Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу...
Отправлено: 19.07.21 - 23:37
Цитата:
Зачем мне оправдываться? Я был и остаюсь при своем мнении.
Инфантилизм в таких вопросах невозможен.
Даже любимая мною анархия в таком вопросе отодвигается на второй план.
Это вопрос выживания.
yudjin:
Зачем мне оправдываться? Я был и остаюсь при своем мнении.
Инфантилизм в таких вопросах невозможен.
Даже любимая мною анархия в таком вопросе отодвигается на второй план.
Это вопрос выживания.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:44
дергаются, упорытые, в последней стадии.
завтра побегут с утра колоться.
даже уверен большинство из них укололось уже, жить то хочется. работать.
сомневаюсь только кому в голову укол.
там сложно.
завтра побегут с утра колоться.
даже уверен большинство из них укололось уже, жить то хочется. работать.
сомневаюсь только кому в голову укол.
там сложно.
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:45
Цитата:
не смеши... это была агония некомпетентной, беспомощной власти. Тот замок на дверях и показуха с доставкой баурсаков в подъезд с первой жертвой непорочного заражения в Жана кала... что это было? ...
Блок-посты с автоматчиками в мирное время... для изображения лютой борьбы... через которые при желании можно было проехать всегда... что это?
Битком набитые автобусы, очереди в термапарк, курорты Борового где продолжают не замечать вирус, нескончаемые полуподпольные тои чиновников....
А может надо начинать не и с двойных стандартов?
Горожанин_kst: что локдаун, блок-посты были средствами дистанцирования, они были вынужденной мерой
не смеши... это была агония некомпетентной, беспомощной власти. Тот замок на дверях и показуха с доставкой баурсаков в подъезд с первой жертвой непорочного заражения в Жана кала... что это было? ...
Блок-посты с автоматчиками в мирное время... для изображения лютой борьбы... через которые при желании можно было проехать всегда... что это?
Битком набитые автобусы, очереди в термапарк, курорты Борового где продолжают не замечать вирус, нескончаемые полуподпольные тои чиновников....
А может надо начинать не и с двойных стандартов?
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:47
Цитата:
ты вакцинировался?
yudjin:
ты вакцинировался?
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:52
Цитата:
также как и вы, нет
alex_60:
ты вакцинировался?
ты вакцинировался?
также как и вы, нет
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:55
Цитата:
Надо бы...
yudjin:
также как и вы, нет
также как и вы, нет
Надо бы...
Не можем из-за упертых антиваксеров ставить под угрозу казахстанцев - Токаев
Отправлено: 19.07.21 - 23:55
Цитата:
не, у меня 26 вторая порция.
yudjin:
также как и вы, нет
также как и вы, нет
не, у меня 26 вторая порция.
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