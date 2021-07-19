Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 15:53
Сначала в частной лаборатории женщине в ответ на вопросы о получении медотвода отвакцинации сообщили о стоимости услуги в 120 000 тенге. Но позже знакомая посоветовала ей человека, который сделает медотвод гораздо дешевле. Читать новость
Партизан7: проблемы со здоровьем: гипертонию и астму не могут дать медотвод
Потому что эти заболевания не относятся к перечню противопоказаний. По ним вакцинацию следует проводить "С осторожностью", что означает излечить или купировать заболевание (временный мед. отвод) - и вперед на вакцинацию. Заболевания, являющиеся основанием для постоянного мед. отвода по показаниям - они единичны. При ряде хронических заболеваний вакцинация даже показана вообще-то.
Цитата: Mr_negotive Заболевания, являющиеся основанием для постоянного мед. отвода по показаниям - они единичны.
Не знал. Но все равно очень странно. Мне все же кажется, должен быть более большой список людей, которые могут получить медотвод.
Надо отнестись с пониманием к людям. Реальный пример: у нас работает инвалид 2 группы, с множеством болезней. И он наотрез решил отказаться от вакцинации, боится, что его организм не выдержит. Я отлично понимаю. Он лучше уволится, но работать не будет.
Возмущенная учительница направилась разбираться в государственную поликлинику, от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель незамедлительно сообщила о подделке в полицию.
Вот всегда такие случаи удивляли. Хотела обмануть государство - ее саму обманули и она обращается к государству за защитой. Смешно прямо. Нужно ввести норму чтобы такие дела не рассматривали или такая "жертва" сама пусть так же отвечает по закону. Цитата:
Змея Подколодная: «Проверить паспорта, наверное, невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно.
Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.
Victor Yang: Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.
прививку колют не только в поликлиниках, в ТРЦ всяких, безнес-центре ещё, но на фоне ужесточения ответственности за выдачу и покупку липовых паспортов и фиктивных уколов сделать это будет проблематично
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