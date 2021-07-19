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≡ Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41971
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 15:53
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Сначала в частной лаборатории женщине в ответ на вопросы о получении медотвода отвакцинации сообщили о стоимости услуги в 120 000 тенге. Но позже знакомая посоветовала ей человека, который сделает медотвод гораздо дешевле.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1353
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 15:53
#1
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вот уж удивляют некоторые, пытаясь сейчас купить или продать медотвод.
было давно уже понятно что вариантов "не привиться" практически нет
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
126
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 17:01
#2
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А почему женщине, имеющую проблемы со здоровьем:гипертонию и астму не могут дать медотвод? Странно. Вроде бы простая ситуация.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2207
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 17:17
#3
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Бестолковая дама. Все равно что дать взятку а потом идти в полицию жаловаться, что взяточник взял деньги и не сделал обещанного.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
529
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 17:34
#4
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с онко в 3 стадии надо вакцинироваться. О чем ты )))
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
158
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 18:20
#5
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Цитата:
Партизан7:
проблемы со здоровьем: гипертонию и астму не могут дать медотвод

Потому что эти заболевания не относятся к перечню противопоказаний. По ним вакцинацию следует проводить "С осторожностью", что означает излечить или купировать заболевание (временный мед. отвод) - и вперед на вакцинацию. Заболевания, являющиеся основанием для постоянного мед. отвода по показаниям - они единичны. При ряде хронических заболеваний вакцинация даже показана вообще-то.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
126
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 18:54
#6
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Цитата: Mr_negotive
Заболевания, являющиеся основанием для постоянного мед. отвода по показаниям - они единичны.

Не знал. Но все равно очень странно. Мне все же кажется, должен быть более большой список людей, которые могут получить медотвод.

Надо отнестись с пониманием к людям.
Реальный пример: у нас работает инвалид 2 группы, с множеством болезней. И он наотрез решил отказаться от вакцинации, боится, что его организм не выдержит.
Я отлично понимаю.
Он лучше уволится, но работать не будет.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1431
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 19:29
#7
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Цитата:
вот уж удивляют некоторые, пытаясь сейчас купить или продать медотвод.
было давно уже понятно что вариантов "не привиться" практически нет


Я Вас шу шуть огорчу))))))
Цитата:
«Проверить паспорта, наверное, невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно.

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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14153
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 19:37
#8
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Цитата:
Возмущенная учительница направилась разбираться в государственную поликлинику, от которой был якобы сделан медотвод, где встретилась с заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг. Медицинский руководитель незамедлительно сообщила о подделке в полицию.

Источник:

Вот всегда такие случаи удивляли. Хотела обмануть государство - ее саму обманули и она обращается к государству за защитой. Смешно прямо. Нужно ввести норму чтобы такие дела не рассматривали или такая "жертва" сама пусть так же отвечает по закону.
Цитата:
Змея Подколодная:
«Проверить паспорта, наверное, невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно.

Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1353
Re: Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в...
Отправлено: 19.07.21 - 21:18
#9
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Цитата:
Victor Yang:
Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же. И так дважды. Это нужно с медсестрой договориться, а их там двое обычно.


прививку колют не только в поликлиниках, в ТРЦ всяких, безнес-центре ещё,
но на фоне ужесточения ответственности за выдачу и покупку липовых паспортов и фиктивных уколов сделать это будет проблематично
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7338
Учительница пыталась купить справку о медицинском отводе в Костанае
Отправлено: 19.07.21 - 21:22
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Как я понимаю, для чистоты сделки нужно прийти в поликлинику, чтобы набрали дозу и вылили ее тут же

Не знаю как точно всё поставлено на поток в Германии, но медсетру, которая случайно разбила ампулу и вколола пациенту физраствор, как то вычислили. Был такой случай. ;-)
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